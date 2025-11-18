Estrada de 10 km no Japão tem 69 curvas desafiadoras

A Tsugaru Iwaki Skyline, localizada em Hirosaki, na província de Aomori, é um desafio e tanto para os motoristas. Essa rota é famosa por suas 69 curvas fechadas e uma inclinação forte, que pode surpreender até os mais experientes. Imagine percorrer um caminho que se contorce pela encosta do Monte Iwaki, oferecendo vistas espetaculares e um clima que muda rapidamente. Desde o início da viagem, o visual já impressiona, com o perfil da estrada lembrando um zigue-zague pela montanha.

Com cerca de 10 quilômetros de extensão, essa rota se destaca como um dos percursos de montanha mais desafiadores do Japão. Cada curva requer atenção e habilidade, tornando a experiência ainda mais empolgante.

Uma subida intensa até a estação superior

A aventura começa nas imediações de Hirosaki, subindo por uma área refrescante, repleta de faias. A elevação total é de 806 metros e, em alguns trechos, a inclinação chega a impressionantes 10%. Isso demanda uma atenção constante do motorista, já que é preciso controlar a velocidade com cuidado.

Em muitas partes do caminho, a estrada é estreita e as curvas são bem fechadas. Portanto, qualquer mudança de direção exige reações rápidas, especialmente em momentos de neblina, que pode surgir de repente, devido à altitude. Essa mistura de beleza natural e desafios torna a experiência única e inesquecível.

Estrada sazonal e acesso por teleférico

A rota termina na oitava estação do Monte Iwaki, de onde um teleférico segue até a nona estação. Subindo, você terá uma visão panorâmica incrível da região, especialmente em dias de céu limpo. Tanto a estrada quanto o teleférico são administrados pela Iwaki Skyline Co., Ltd., que faz parte da Kōnan Bus Company. O acesso à via é pago e varia conforme o tipo de veículo.

É bom lembrar que, por causa da neve intensa no inverno, a estrada fica aberta apenas da primavera até o outono, já que os trechos se tornam intransitáveis devido ao gelo.

Construção e modernização da via

A criação da Tsugaru Iwaki Skyline começou em abril de 1958, em um momento em que o Japão buscava novas formas de fomentar o turismo. Em agosto de 1960, a estrada se tornou a primeira via pedagiada da província de Aomori. O teleférico foi adicionado em 1972, facilitando o acesso às estações mais elevadas.

Após uma modernização em 1993, o sistema passou a operar em ambos os sentidos, aumentando o fluxo de visitantes. Em 1999, a administradora da rota adotou oficialmente o nome Iwaki Skyline Co., Ltd..

Competição e dificuldade técnica

Com o tempo, a estrada deixou de ser apenas um ponto turístico e se transformou em palco para competições de montanha. Essas provas desafiam os atletas a enfrentarem as 69 curvas consecutivas, exigindo muita preparação física e técnica. A combinação de altitude e mudanças constantes de direção torna tudo ainda mais cansativo, com muitos participantes comentando que o ritmo acelerado é tão desgastante quanto a própria subida.

Um ícone regional e atração turística

Atualmente, a Tsugaru Iwaki Skyline é muito mais que uma obra de engenharia; ela se tornou um símbolo de Hirosaki. O percurso é uma combinação de paisagens deslumbrantes e história local, ao mesmo tempo que impõe um respeito saudável por suas características desafiadoras. Essa estrada continua a atrair turistas, ciclistas e motoristas que buscam superar um dos trajetos mais exigentes do Japão.