Trem de R$ 15 bilhões promete mudar transporte em SP e gerar 13 mil empregos

Um projeto ferroviário ambicioso pode revolucionar a maneira como milhões de paulistas se movem entre a capital e o litoral sul.

O Trem Intercidades (TIC) Eixo Sul está avançando com seus estudos e promete reduzir a viagem entre São Paulo e a Baixada Santista para apenas 90 minutos. Essa novidade deve impactar diretamente a vida de 1,8 milhão de pessoas, beneficiando nove cidades ao longo da rota. Os investimentos giram em torno de R$ 15 bilhões, e a execução do projeto deve gerar cerca de 13 mil empregos. Não dá pra ignorar a importância desse projeto!

O impacto no trânsito e na economia paulista

Hoje, a principal conexão entre São Paulo e o litoral acontece pelas rodovias Anchieta e Imigrantes. Infelizmente, essas vias enfrentam congestionamentos frequentes, especialmente em feriados e durante a alta temporada.

Com o TIC Eixo Sul, essa situação deve melhorar bastante. Ao oferecer uma alternativa ao transporte rodoviário, o trem pode substituir milhares de viagens de carro e ônibus, reduzindo o tráfego nas estradas. Além do mais, o projeto está alinhado ao programa SP nos Trilhos, que visa modernizar a malha ferroviária no estado com mais de 40 iniciativas e investimentos que ultrapassam os R$ 190 bilhões.

O trem que conecta São Paulo à Baixada Santista em 90 minutos

O trajeto do trem deve oscilar entre 80 km e 130 km, dependendo do percurso que for escolhido. A ideia é garantir uma viagem rápida e confortável, com um menor impacto ambiental, atraindo passageiros que atualmente enfrentam longas horas no trânsito ou que optam por voos regionais.

Segundo a Secretaria de Parcerias em Investimentos, o TIC Eixo Sul pode iniciar suas operações em 2030, com os estudos de viabilidade finalizados até o primeiro semestre de 2027.

Dois caminhos para o trem intercidades

Atualmente, há dois trajetos principais sendo analisados para implantar o TIC Eixo Sul. O primeiro começa na Linha 10-Turquesa da CPTM, seguindo para Rio Grande da Serra e utilizando uma ferrovia existente até Paranapiacaba. Para descer a Serra do Mar, será empregado um sistema cremalheira, uma tecnologia tradicional que garante segurança em terrenos declivosos.

A segunda opção prevê o início na zona sul da capital, saindo da Rodovia dos Imigrantes ou da Linha 9-Esmeralda da CPTM e avançando até Parelheiros e, posteriormente, à Baixada Santista.

Benefícios para a região e para o meio ambiente

Além de encurtar o tempo de viagem, o TIC Eixo Sul oferece uma alternativa de transporte mais sustentável, ajudando a reduzir as emissões de gases poluentes. Esse trem vai favorecer a integração econômica e social entre a capital e o litoral, facilitando o turismo, o comércio e o acesso a oportunidades de emprego.

A estimativa é que a construção do trem gere cerca de 13 mil empregos diretos e indiretos, trazendo um fôlego à economia local, principalmente em municípios que enfrentam dificuldades estruturais.

Expansão ferroviária: o futuro do transporte em São Paulo

O TIC Eixo Sul é parte de um programa ainda maior, SP nos Trilhos, que planeja expandir a rede ferroviária do estado com mais de mil quilômetros de novos trilhos. Essa expansão vai beneficiar não só a região metropolitana, mas também o interior e o litoral de São Paulo.

Outra linha em estudo pode interligar a capital ao interior em até uma hora, revolucionando a mobilidade regional e incentivando o desenvolvimento fora da metrópole. Esses investimentos, que totalizam quase R$ 200 bilhões, podem marcar um novo capítulo na modernização da infraestrutura paulista.

Desafios para a implementação

Embora o TIC Eixo Sul tenha grande potencial, ainda existem desafios pela frente. É preciso concluir os estudos de viabilidade, superar obstáculos ambientais e garantir as parcerias necessárias para viabilizar os R$ 15 bilhões de investimento.

A complexidade técnica da descida da Serra do Mar, especialmente no uso do sistema cremalheira, requer soluções inovadoras para assegurar segurança e conforto aos passageiros.

O que muda para o cidadão comum?

Para os usuários do sistema, o trem representará uma opção prática e rápida, especialmente para quem vive nas cidades atendidas e precisa viajar entre São Paulo e a Baixada Santista regularmente. A expectativa é que a viagem no tempo reduzido de 90 minutos se encaixe bem nos horários comerciais, facilitando a rotina de trabalho, estudo e lazer.

Além disso, o transporte ferroviário tende a ser menos suscetível a atrasos causados por congestionamentos, oferecendo maior previsibilidade na rotina.

Perspectivas para o futuro do transporte em São Paulo

Com a finalização dos estudos prevista para 2027, muitos especialistas estão acompanhando de perto o progresso do TIC Eixo Sul. Se tudo acontecer como planejado, o projeto poderá se tornar um marco na mobilidade no estado, ajudando a aliviar as históricas dificuldades do transporte público paulista.