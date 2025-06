Último capítulo de “Garota do Momento” retorna na segunda-feira à tarde

A TV Globo fez uma alteração em sua programação na noite do último sábado, dia 28, em função da transmissão das oitavas de final do Mundial de Clubes. Por conta disso, a reprise do último capítulo da novela “Garota do Momento” não foi exibida conforme o previsto.

Os fãs da trama, que foi escrita por Alessandra Poggi, terão que esperar até a próxima segunda-feira, dia 30, para ver o desfecho da história. A emissora vai transmitir o episódio final em um horário excepcional, que normalmente é ocupado pela novela “História de Amor”. Para os espectadores que não desejam esperar, o capítulo já pode ser assistido na íntegra na plataforma Globoplay.

### Audiência do Último Capítulo

“Garota do Momento” se despediu no dia 27 de outubro de 2023, alcançando uma ótima audiência. De acordo com dados prévios, a novela obteve uma média de 21,2 pontos e 36,5% de participação na Grande São Paulo, o que indica que cerca de 4 em cada 10 televisores ligados naquele horário estavam sintonizados na Globo. A novela foi protagonizada por Duda Santos, Carol Castro e Maísa Silva.

Esse resultado foi bastante semelhante ao da novela anterior, “No Rancho Fundo”, que atingiu 21 pontos em seu último capítulo, exibido em 2 de novembro de 2024.

Durante seus 202 capítulos, “Garota do Momento” teve uma média geral de 18,1 pontos, um bom desempenho para o horário. Embora tenha terminado com um ponto a menos do que sua antecessora, a novela superou o remake de “Elas por Elas”, que finalizou com 15,4 pontos em 2023.

Esses números reafirmam a força da dramaturgia da Globo no horário das seis. O retorno de tramas bem-sucedidas tem se mostrado uma estratégia eficaz para a emissora, consolidando seu espaço na televisão brasileira.

Vale destacar que, em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicilios na Grande São Paulo. Esse dado é significativo para entender o impacto comercial das produções veiculadas.