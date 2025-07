Trator brasileiro de 682 cavalos pesa mais de 24 toneladas

O Brasil agora tem o orgulho de contar com o maior trator fabricado no país, o Steiger AFS Connect 620, da Case IH. Esse gigante agrícola é produzido na moderna fábrica da CNH Industrial, localizada em Piracicaba, interior de São Paulo. Desenvolvido para atender grandes propriedades rurais, esse modelo promete máxima eficiência para cobrir áreas extensas com agilidade, algo muito valorizado pelos produtores.

A nacionalização desse trator, que teve sua produção anunciada em 2022, é um marco importante para a indústria de máquinas agrícolas brasileira. Além de gerar empregos, essa iniciativa fortalece toda a cadeia de suprimentos local. Outro ponto positivo é que, com a fabricação em terras brasileiras, os agricultores têm mais facilidade em acessar linhas de financiamento e podem contar com um suporte técnico mais ágil, além da reposição de peças.

O gigante do campo, Case IH Steiger AFS Connect 620

O Case IH Steiger AFS Connect 620 não impressiona apenas pelo seu tamanho — que já é um espetáculo à parte. Ele é equipado com tecnologia de ponta que ajuda a otimizar cada etapa das operações agrícolas. Este trator é, sem dúvida, a resposta da indústria a um agronegócio em constante evolução, onde a produtividade e a redução de janelas operacionais são prioridades. A tendência de utilizar implementos maiores e mais pesados está consolidada na agricultura de precisão, e o Steiger 620 se destaca nesse cenário.

Potência e tecnologia que impressionam

A potência do Steiger 620 vem de um motor FPT Cursor 13 de 12,9 litros. Ele apresenta uma potência nominal de 620 cavalos, podendo alcançar até 682 cavalos em picos. Essa força permite que o trator utilize os maiores implementos do mercado, como plantadeiras de grande porte e subsoladores robustos.

Com mais de 24 toneladas de peso operacional, esse trator também conta com transmissão PowerShift de 16 velocidades. Além disso, sua tecnologia embarcada inclui o sistema AFS Connect, que facilita o gerenciamento remoto da frota, permitindo um monitoramento em tempo real das operações.

Fabricação nacional em Piracicaba: um marco para a indústria

A produção do Steiger 620 no Brasil, anunciada pela CNH Industrial, representa uma conquista significativa. A fábrica em Piracicaba é uma das mais avançadas do grupo e recebeu investimentos para se adequar à montagem deste trator de grande porte. Isso não só evidencia a relevância do Brasil no mercado global de máquinas agrícolas, mas também ressalta a capacidade da engenharia nacional em desenvolver tecnologias avançadas.

O impacto da produção local para o produtor rural

Para o agricultor, ter o maior trator fabricado no Brasil à disposição traz várias vantagens. A principal é a possibilidade de financiar a aquisição por meio de linhas de crédito rural subsidiadas, como o Finame. Esses financiamentos exigem um percentual alto de nacionalização de componentes, tornando a compra mais vantajosa.

Outro benefício é a logística. Quando a peça quebrar ou houver a necessidade de manutenção, a disponibilidade de serviços especializados é muito mais rápida. Isso reduz o tempo em que a máquina fica parada, resultando em economia e maior eficiência na produção rural.

Outros gigantes do mercado nacional

Embora o Steiger 620 seja o destaque em potência, ele não está sozinho. Seu principal concorrente é o New Holland T9, que também é fabricado em Piracicaba e apresenta especificações muito parecidas.

Além disso, empresas como a John Deere oferecem tratores potentes, como a série 9R. Contudo, muitos dos modelos de maior potência dessa linha são importados, consolidando ainda mais o Steiger 620 como o maior trator fabricado no Brasil.