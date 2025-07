Alpine troca motor e Colapinto inicia corrida em Silverstone

Franco Colapinto não vai largar do grid no GP da Grã-Bretanha

Franco Colapinto, piloto da equipe Alpine, não vai largar do grid na corrida deste domingo, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Devido a uma troca completa da unidade de potência do carro, ele precisará iniciar a prova a partir dos boxes, o que deve dificultar sua performance na corrida.

Na manhã do dia da corrida, a Alpine anunciou que a troca de componentes era necessária. Colapinto teve um desempenho abaixo do esperado durante a sessão de classificação, onde acabou rodando no Q1. Ele perdeu o controle da traseira do carro enquanto tentava melhorar seu tempo, na esperança de se qualificar entre os 15 melhores. Antes do acidente, ele estava à frente de seu companheiro de equipe, Pierre Gasly, mas ambos estavam posicionados na parte de trás do pelotão.

Após o incidente, Colapinto comentou sobre o que aconteceu. "Acho que meus pneus derraparam no piano e a traseira talvez estivesse um pouco molhada. Não sei bem. Teria que ver o replay. Havia um pouco de chuva na pista, mas não era necessário trocar para pneus intermediários", explicou. As condições climáticas foram um fator a ser considerado, já que a pista estava levemente molhada em determinados momentos da sessão.

Flavio Briatore, conselheiro executivo da Alpine, também se manifestou sobre a performance de Colapinto. Ele afirmou que o piloto cometeu um erro e precisa aprender com a situação. "Franco sabe que cometeu um erro e que precisa melhorar para voltar mais forte na próxima corrida", disse Briatore em uma declaração oficial após a classificação.

Colapinto agora enfrenta o desafio de fazer uma corrida competitiva começando dos boxes, uma posição que geralmente dificulta a recuperação de posições no grid. A equipe Alpine espera que ele consiga avançar durante a prova e demonstrar seu potencial apesar dos desafios enfrentados no início do evento.