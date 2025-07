Transito caótico gera preocupação entre moradores da cidade

Um grave acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (24) na BR-277, na cidade de Cascavel, reavivando a discussão sobre a necessidade de melhorias na rodovia. A colisão frontal envolveu um Renault Kwid e um Renault Sandero, perto do acesso à Rua do Cowboy, entre os Bairros Pioneiros Catarinenses e XIV de Novembro.

De acordo com informações colhidas no local, os dois veículos estavam se movimentando em direções opostas quando um deles invadiu a pista contrária, resultando em um impacto violento que destruiu as frentes dos carros. Duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram rapidamente socorridas por uma equipe do Samu que passava pela área, seguida por reforço da concessionária responsável pela rodovia. As vítimas foram levadas a hospitais da cidade para receber atendimento médico.

Família das vítimas expressou preocupação com a segurança na rodovia. O marido da condutora do Sandero conversou com a imprensa e pediu por melhorias urgentes na infraestrutura viária. Ele mencionou que a situação do trânsito na área é crítica, com motoristas desrespeitando as entradas e saídas, o que aumenta o risco de acidentes. Segundo ele, a esposa pode ter tentado desviar de outro carro em alta velocidade e, assim, acabou invadindo a pista contrária, colidindo com o outro veículo.

Ele enfatizou a necessidade de ações efetivas para evitar novos acidentes, como a construção de viadutos ou a duplicação da rodovia. Para ele, essa questão não é apenas preocupante para sua família, mas afeta todos os motoristas que circulam pelo trecho diariamente.

Durante o atendimento ao acidente, a BR-277 precisou ser interditada, e o tráfego foi desviado para a via marginal. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve presente para registrar o acidente e orientar os motoristas. A situação levantou novamente a necessidade de discussão sobre melhorias na segurança viária da rodovia, que é uma das principais artérias de trânsito da região.