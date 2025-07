SBT celebra audiência recorde de “As Filhas da Senhora Garcia”

O SBT celebra um importante marco com a novela “As Filhas da Senhora Garcia”, que obteve uma audiência recorde na noite de quarta-feira (23). Segundo dados preliminares, a trama alcançou seu melhor desempenho desde a estreia, especialmente na Grande São Paulo, uma área de alta relevância para a publicidade.

Na capital paulista, a novela registrou uma média de 4,9 pontos, chegando a picos de 5,5 pontos. Esse resultado é significativo, pois não era visto desde fevereiro, quando “A Caverna Encantada” obteve números semelhantes. No mesmo horário, a Globo se manteve como líder com 18,9 pontos, seguida pela Record, que alcançou 7,8 pontos, impulsionada por uma partida de futebol e parte do episódio de “Paulo, o Apóstolo”.

Atualmente, cada ponto de audiência na Grande São Paulo representa aproximadamente 77.488 domicílios ou 199.313 telespectadores.

### Novela Mexicana Conquista o Público Brasileiro

“As Filhas da Senhora Garcia” é uma produção de José Alberto Castro, conhecido por outras novelas de sucesso como “Rubi” e “Teresa”. A trama é composta por 82 capítulos e foi originalmente exibida pelo canal Las Estrellas no México, onde atraiu mais de 5 milhões de espectadores. A história é inspirada em uma popular série turca.

A trama gira em torno de Ofélia Garcia, interpretada por María Sorté. Ela é uma mulher ambiciosa que busca melhorar a vida da família através do status social. Ofélia coloca suas esperanças na filha caçula, Mar, incentivando-a a participar de testes e campanhas publicitárias. Apesar da beleza e juventude de Mar, ela enfrenta desafios em um competitivo mercado de entretenimento.

Contrapõe-se a Ofélia a filha mais velha, Valeria, interpretada por Ela Velden, que é realista e determinada. Ela assume a responsabilidade da casa e frequentemente entra em conflitos com Ofélia, que vê a filha mais velha como um lembrete constante do marido falecido.

### Triângulo Amoroso e Reviravoltas

O enredo ganha complexidade quando Ofélia começa a trabalhar como governanta na família Portilla, uma influente família do setor têxtil. Ofélia leva Mar com ela, acreditando que a filha pode se tornar o novo rosto de uma marca esportiva da empresa, uma oportunidade idealizada por Arturo Portilla, interpretado por Brandon Peniche.

Enquanto isso, Valeria conhece Arturo na academia onde trabalha, e rapidamente desperta seu interesse devido à sua personalidade forte. A situação se complica ainda mais com a introdução de Nicolás, irmão de Arturo, que também se interessa por Valeria, formando um triângulo amoroso que promete movimentar a trama nos próximos episódios.

No núcleo da família Portilla, Luis, o patriarca, se comove com a inocência de Mar e toma uma decisão que pode mudar o destino de todos os personagens envolvidos.

A novela explora temas como ambição, perdas e dilemas morais, mostrando que a busca por um status melhor pode exigir sacrifícios maiores do que se imagina.

“As Filhas da Senhora Garcia” é exibida de segunda a sexta-feira, às 20h45, pelo SBT.