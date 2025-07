Trailer da temporada final foca em Vecna e despedidas

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (16) o primeiro trailer da temporada final de Stranger Things. O vídeo mostra cenas emocionantes que indicam um confronto decisivo entre os personagens principais e o vilão Vecna, interpretado por Jamie Campbell Bower. A nova temporada se passa depois que Vecna deixou Max, interpretada por Sadie Sink, em coma e propagou o Mundo Invertido pela cidade de Hawkins.

Segundo a sinopse oficial, "No outono de 1987, Hawkins ainda se recupera dos estragos causados pela abertura dos portais. Os heróis da história se unem com um objetivo em comum: encontrar e eliminar Vecna. No entanto, ele desapareceu e ninguém sabe onde ele está."

A situação em Hawkins se complica com o governo colocando a cidade sob quarentena militar, intensificando a busca pela personagem Onze, vivida por Millie Bobby Brown, que precisa se esconder novamente. Com a aproximação do aniversário do desaparecimento de Will, interpretado por Noah Schnapp, uma antiga ameaça volta a assombrar os personagens. A batalha final se aproxima e, para enfrentar essa escuridão ainda mais forte e mortal, o grupo precisará se unir uma última vez.

Além disso, a temporada final promete revelar mais detalhes sobre o enigmático Mundo Invertido. Embora alguns elementos já tenham sido explorados anteriormente, novos aspectos sobre essa dimensão alternativa devem aparecer.

O elenco principal da série retorna, incluindo Winona Ryder como Joyce Byers, David Harbour como Jim Hopper, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Gaten Matarazzo como Dustin Henderson, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair, Noah Schnapp como Will Byers, Joe Keery como Steve Harrington, Sadie Sink como Max Mayfield, Natalia Dyer como Nancy Wheeler, Charlie Heaton como Jonathan Byers, Maya Hawke como Robin Buckley e Jamie Campbell Bower como Vecna.

Novos atores também se juntam ao elenco, como Nell Fisher, que interpreta Holly Wheeler, Jake Connelly como Derek Turnbrow e Alex Breaux no papel do tenente Akers. Uma adição notável é Linda Hamilton, conhecida por seu papel em O Exterminador do Futuro, que interpreta a doutora Kay em uma participação ainda misteriosa.

A temporada final será dividida em três volumes: o Volume 1, com quatro episódios, será lançado no dia 26 de novembro; o Volume 2, que terá três episódios, chega em 25 de dezembro; e, por fim, o Volume 3, que conterá o último episódio da série, estreará em 31 de dezembro, na véspera de Ano-Novo.