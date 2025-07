Trailer da 5ª temporada de The Boys é divulgado na SDCC

Prévia da Última Temporada de "The Boys" É Apresentada na Comic-Con

A quinta e última temporada da série "The Boys" ganhou uma prévia durante o painel da San Diego Comic-Con 2025. O vídeo, que foi exibido ao vivo, trouxe uma série de imagens e cenas intrigantes.

A prévia começa com o personagem Homelander, que caminha por um local deserto, onde o eco de seus passos preenche o ambiente. É possível ver casas abandonadas ao redor, além de outros personagens principais da série, como Frenchie, Hughie e Leitinho, que estão juntos em algumas dessas construções. Acompanhando-os, Butcher também se revela, formando o grupo principal que busca enfrentar os super-heróis corruptos.

Em uma segunda parte do vídeo, Homelander aparece em um grande auditório, onde uma plateia vibra e torce. Um momento inesperado inclui a participação especial do ator Seth Rogen, embora sua aparição seja breve. A prévia é repleta de cenas de ação, lutas intensas e até sangue, enquanto vemos um resumo de conflitos entre os personagens. Um destaque é o Soldier Boy, que aparece congelado, e Homelander o observa através de um vidro. Além disso, o filho de Homelander é mostrado com um olhar que sugere um possível lado maligno.

O vídeo termina com Homelander fazendo uma declaração impactante no auditório: "Essa é uma nação mais segura, temerosa a Deus." A cena final mostra Ashley, uma das personagens, em um estado de surto, sorrindo enquanto observa o nada.

O Que Esperar da Última Temporada

"The Boys" é uma série original da plataforma Prime Video, criada por Eric Kripke. A produção é baseada nos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson e se destaca por desconstruir os estereótipos comuns em histórias de super-heróis, mostrando uma indústria capitalista que se esconde por trás dos heróis, dispostos a cometer injustiças para manter a fama e riqueza.

A série acompanha um grupo de civis que, após sofrer nas mãos desses super-heróis, decide se unir para enfrentar e derrubar a corporação dos Supes, protagonistas da série.

O elenco é formado por diversos nomes conhecidos, incluindo Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Natham Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit, Giancarlo Esposito, Jensen Ackles, Misha Collins e Jared Padalecki.

Todas as temporadas de "The Boys" estão disponíveis para streaming no Prime Video, e a quinta e última temporada está prevista para ser lançada em 2026. Além disso, foi lançado em 2023 um derivado intitulado "Gen V", que também está disponível na plataforma, com uma segunda temporada marcada para estrear em 17 de setembro.