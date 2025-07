Novidades no Prime Video em agosto de 2025: estreias do mês

Com a chegada de um novo mês, o Prime Video, serviço de streaming da Amazon, traz uma variedade de novidades que prometem agradar aos assinantes. Neste mês de agosto, os espectadores podem esperar por lançamentos interessantes, como a quarta e última temporada da série de comédia e ficção científica "Upload", o filme vencedor do Oscar "Conclave", e uma nova comédia policial com Eddie Murphy e Pete Davidson chamada "The Pickup".

Lançamentos de Destaque

1. "The Pickup"

O filme "The Pickup" é uma comédia de ação que promete trazer muitas risadas. Estrelado por Eddie Murphy e Pete Davidson, o enredo gira em torno de dois motoristas de caminhões-fortes que se envolvem em um grande problema após uma coleta de dinheiro que sai do controle. Durante a entrega, eles enfrentam criminosos perigosos e, após uma emocionante perseguição, uma líder astuta, interpretada por Keke Palmer, revela que seus planos vão muito além do dinheiro que estavam transportando. Com situações inesperadas e personagens divertidos, a trama se desenvolve em meio a um dia cheio de desventuras.

Disponível para streaming a partir de 6 de agosto.

2. "Conclave"

Outra grande estreia é "Conclave", um filme que mistura mistério e drama, centernado na eleição de um novo papa após a morte súbita do pontífice. O cardeal Thomas Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes, é escolhido para liderar a eleição enquanto lida com sua própria crise de fé. À medida que os candidatos se apresentam, Lawrence descobre segredos impactantes que podem mudar o rumo da Igreja. O elenco conta com grandes nomes, incluindo Stanley Tucci, e a narrativa intrigante mantém o público atento do começo ao fim.

Disponível a partir de 9 de agosto.

3. "Upload" – Quarta Temporada

A série "Upload" é uma produção da mente criativa de Greg Daniels, conhecido pelo seu trabalho em "The Office". Ela se passa em um futuro próximo, onde as pessoas podem "carregar" suas consciências em uma vida digital após a morte. Na quarta temporada, o protagonista Nathan Brown, que se encontra em um mundo virtual luxuoso, terá que enfrentar novos desafios relacionados a uma inteligência artificial que ameaça não apenas o seu mundo digital, mas também o real. Os episódios prometem muitas tensões e a típica combinação de humor e drama que já é marca da série.

Disponível a partir de 25 de agosto.

Jogos Ao Vivo na WNBA

O Prime Video também trará uma seleção de jogos ao vivo da WNBA, incluindo partidas entre equipes como Atlanta Dream, Chicago Sky e Phoenix Mercury, programadas para o dia 7 de agosto.

Novos Shows e Filmes

Além das estreias mencionadas, outros conteúdos novos estão chegando ao Prime Video em agosto. Entre as séries, destaca-se "Butterfly" no dia 13 e "007: Road to a Million" no dia 22. Já no cinema, os fãs poderão conferir lançamentos como "A Família Addams 2" e "A Bela e a Fera", ambos disponíveis já no dia 1 de agosto.

Com uma variedade de lançamentos, o Prime Video promete um mês de agosto recheado de entretenimento para todos os gostos.