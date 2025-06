Análise da docu da ARTE por Pia Schädel

Dackel: O Cão que Conquistou a Alemanha

O Dackel, conhecido também como Dachshund, é uma raça de cão que se destaca pela sua personalidade viva, inteligente e confiante. Ele foi, até pouco tempo atrás, um dos animais de estimação mais amados pelos alemães, mas atualmente enfrenta a concorrência de outras raças, como terriers, boxers e pastores alemães. No entanto, o Dackel ainda mantém sua popularidade.

Esta raça é reconhecida por suas características marcantes, como o corpo alongado e as pernas curtas. Essas características foram intencionalmente desenvolvidas para facilitar a caça em tocas de animais, como coelhos e texugos. Apesar de serem cães bastante companheiros e dedicados, eles não são recomendados para donos de primeira viagem, pois precisam de um treinamento adequado e bastante atividade física para se manterem saudáveis e felizes.

Um documentário que será exibido no dia 26 de junho de 2025, às 20h15 no canal ARTE, irá explorar a história e as peculiaridades do Dackel. O filme discute a origem da raça, que remonta aos antigos celtas, e questiona se essa identidade tipicamente alemã não é, na verdade, mais europeia do que se pensava. O Dackel serve tanto como cão de caça quanto como animal de estimação, mostrando sua versatilidade.

Entretanto, essa raça tem a tendência de se superestimar, o que pode torná-la vulnerável em certas situações. A sua capacidade de latir de forma intensa também é uma característica que pode causar preocupação. O documentário traz especialistas que explicam esses comportamentos e apresenta um acompanhamento emocional dos filhotes de uma Dackel chamada Wanda. Os filhotes, chamados Quinn, Quax e Queenie, começam a explorar o mundo ao seu redor, incluindo o jardim onde crescem, antes de serem adotados por novas famílias.

O Dackel é, portanto, uma raça cheia de história e características fascinantes, que promete entreter e informar a todos que assistirem ao documentário.