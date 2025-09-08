SBT confirma retorno de Rubi à programação

O SBT anunciou o retorno da novela “Rubi”, um dos maiores sucessos da teledramaturgia mexicana, para sua programação. A nova exibição está marcada para a próxima segunda-feira, dia 15, às 14h45. A trama irá ocupar um espaço ao lado de outro clássico, “Maria do Bairro”, que também é muito querido pelo público e tem mostrado boa audiência nas tardes da emissora.

A volta de “Rubi” já era esperada desde o início do ano, enquanto a emissora buscava formas de reintegrá-la à grade de programação.

Produzida em 2004 pela Televisa, “Rubi” é inspirada em uma história em quadrinhos criada por Yolanda Vargas Dulché em 1963 e ganhou uma adaptação de Ximena Suárez. A novela gira em torno de Rubi, interpretada por Bárbara Mori, uma jovem de origem humilde que possui uma beleza impressionante e uma ambição desmedida. Em sua busca por uma vida diferente, ela utiliza sua aparência para atrair homens ricos, mesmo que isso a leve a situações de traição e conflitos.

Na trama, Rubi se beneficia de uma bolsa parcial na universidade, com o apoio de sua irmã Cristina. Durante os estudos, ela conhece Maribel, uma jovem rica que enfrenta as consequências de um acidente que a deixou com deficiência física. A amizade delas se torna conturbada quando Rubi decide seduzir Heitor, que é noivo de Maribel, mesmo se apaixonando por Alessandro, um médico talentoso, mas de origem modesta.

“Rubi” estreou no Brasil em 2005 e logo conquistou uma grande audiência, consolidando a imagem de Bárbara Mori como uma das principais atrizes da época. Devido ao sucesso, a novela foi reprisada outras três vezes: em 2006, 2013 e 2017, sempre mantendo uma audiência significativa e se tornando um dos títulos mais lembrados pelos telespectadores brasileiros.

A personagem Rubi é considerada uma das anti-heroínas mais memoráveis da teledramaturgia latina, destacando-se por sua beleza, vaidade e ambição em meio a decisões difíceis e desfechos trágicos. O trabalho ajudou a impulsionar a carreira de Bárbara Mori internacionalmente, garantindo que a novela sempre tenha um espaço na memória do público, mesmo quase duas décadas após sua produção.

Com o retorno de “Rubi”, o SBT reafirma sua estratégia de manter a força de folhetins clássicos na programação vespertina, buscando fidelizar o público que já aprecia esses grandes sucessos da dramaturgia mexicana.