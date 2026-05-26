Combine pilates e musculação e potencialize seu treino

Combinar pilates com musculação é uma dupla poderosa que pode trazer muitos benefícios para a nossa saúde e bem-estar. Enquanto o pilates ajuda a dar uma turbinada na flexibilidade, postura e equilíbrio, a musculação se destaca no aumento da força e resistência muscular. É como colocar duas engrenagens para girar em perfeita harmonia, sabe?

A fisioterapeuta e professora da Pure Pilates, Josi Araújo, comenta que unir essas duas práticas pode ser a chave para maximizar os ganhos de massa muscular e definição. Além disso, esse combo deixa o corpo mais equilibrado e funcional, tudo isso enquanto reduz o risco de lesões. Para quem gosta de dirigir e sabe como a estabilidade é importante em cada curva, essa combinação pode ser um verdadeiro diferencial.

O pilates foca no fortalecimento do core (a parte central do corpo), na flexibilidade e no controle corporal. Ele usa exercícios de baixo impacto para trabalhar os músculos de forma isométrica e excêntrica. Isso resulta em uma melhora notável na estabilidade e postura. Já a musculação, com seus pesos e equipamentos, trabalha de maneira concêntrica, aumentando a força e promovendo a hipertrofia muscular. Uma boa parceria, não é mesmo?

Aumento da Massa Muscular

Quando a gente fala em ganhar massa muscular, o pilates é uma ótima ferramenta para dar aquele toque especial na definição do músculo que já temos. A Josi destaca que ele auxilia de forma significativa no desenvolvimento da hipertrofia, que é o crescimento muscular no contexto da musculação. Um core forte é essencial para executar os exercícios de musculação com eficiência, prevenindo lesões e melhorando a performance.

É claro que, na musculação, a hipertrofia vem com o aumento progressivo da carga. E como o pilates também trabalha a flexibilidade e a mobilidade, você acaba ampliando a capacidade de movimento, o que ajuda a fazer os exercícios de musculação com ainda mais eficácia.

Se você está pensando em fortalecer a coluna e o quadril — regiões fundamentais na hora de pegar aquela estrada ou encarar um dia de treinos mais pesados — a Josi recomenda dois exercícios bem úteis.

1. The Roll Up

Objetivo: Fortalecer o abdômen e melhorar a mobilidade da coluna.

Para fazer o Roll Up, deite-se de costas, com os braços esticados para cima (na altura dos ombros) e os pés em dorsiflexão. Inspire e levante a cabeça, olhando para frente, enquanto expira lentamente. Agora, comece a rolar para frente, mantendo a conexão abdominal e a coluna em “C”. Vá até que sua cabeça toque nas pernas e, ao inspirar, retorne à posição inicial. Esse movimento vai deixar seu core afiado, perfeito para enfrentar desafios no dia a dia.

2. The Teaser

Objetivo: Fortalecer o abdômen, melhorar o alinhamento da coluna e fortalecer os flexores de quadris.

Sente-se em cima dos ísquios, com as pernas juntinhas e os tornozelos em dorsiflexão, as mãos ao lado dos quadris. Abaixe a cabeça, levando o queixo ao peito, e inicie um rolamento para trás, descendo uma vértebra de cada vez enquanto as pernas são levantadas. O foco aqui é manter as pernas elevadas e unidas sem encostar a cabeça no chão. Eleve os braços na direção dos pés e faça um rolamento para frente até ficar em uma posição de “V”. Repita esse movimento algumas vezes, sempre com controle, e deite-se lentamente ao final.

Esses dois exercícios são ótimas adições à rotina de quem quer potencializar os treinos e aproveitar ao máximo o que o corpo tem a oferecer.