Tottenham fecha acordo por estrela elogiada por Fabrizio Romano

O Tottenham Hotspur está prestes a confirmar a contratação de Kota Takai, um defensor de 20 anos, que se destacou no Kawasaki Frontale, um clube japonês. Essa será a primeira contratação do técnico Thomas Frank, que assumiu o comando do Tottenham recentemente, após a demissão de Ange Postecoglou. Apesar de ter conquistado a Europa League, onde o clube não ganhava um troféu há 17 anos, a atuação de Postecoglou na Premier League não foi satisfatória, terminando apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

Thomas Frank, que tem um histórico positivo após ter dirigido o Brentford a duas boas colocações na Premier League em quatro anos, busca reforçar o elenco. O Tottenham deve pagar cerca de 5 milhões de libras pela transferência de Takai, um valor recorde para a J-League.

Atualmente, Takai possui um contrato válido por mais 18 meses. Ele já acumulou 57 jogos na liga japonesa e quatro na Liga dos Campeões da Ásia. Sua crescente importância é evidenciada pelo fato de que, em abril, ele foi capitão de sua equipe em uma partida contra o Yokohama F. Marinos.

Além de Takai, o Tottenham já conta com jovens zagueiros como Micky Van de Ven, Radu Dragusin e Luka Vuskovic, sendo que este último, apenas 18 anos, fez sua estreia pela seleção croata recentemente. Frank está determinado a fortalecer a defesa com jogadores promissores, refletindo sua estratégia de renovação do time.

Além disso, o clube já contratou Mathys Tel e Kevin Danso, com ofertas de empréstimos que foram aceitas. A chegada de Takai representa a primeira aquisição direta de Frank, simbolizando o início de sua era no comando do Tottenham Hotspur.