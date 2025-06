Peça íntima gera polêmica no Power Couple

Power Couple Brasil: Confusão da Calcinha de Nat e Eike Gera Novas Discussões

Um episódio marcante da sétima temporada do programa Power Couple Brasil continua gerando polêmica entre os participantes. A situação começou quando Victor Pecoraro decidiu pendurar a calcinha de Nat, esposa de Eike Duarte, na maçaneta da porta de entrada. Isso aconteceu porque Nat havia esquecido a peça no box do banheiro. Desde então, Eike tem levantado o assunto nas dinâmicas, levando a discussões frequentes entre ele e Victor.

Recentemente, durante uma das dinâmicas semanais chamada Quebra-Power, Eike voltou a trazer a confusão à tona. Ele comentou que Victor e sua esposa, Rayanne Morais, ainda os tratam com desprezo por conta do incidente. Embora Victor tenha afirmado que o assunto estava superado, ele fez questão de provocar Eike, reabrindo a discussão.

No início da semana, a esposa de Dhomini, Adriana Ferreira, fez uma piada sobre o ocorrido. Ela mencionou ter esquecido uma calcinha também, sem que ninguém a pendurasse. Victor, por sua vez, fez uma brincadeira insinuando que ele poderia ter feito o mesmo. Adriana, em resposta, afirmou que não se importaria se isso tivesse acontecido.

A situação esquentou quando Eike lembrou que Rayanne também havia esquecido uma toalha no box, sugerindo que ele poderia ter feito o mesmo com a toalha, mas não o fez. A discussão escalou rapidamente, e Nat questionou Victor se ele estava falando sério ou sendo irônico. Eike, sem medir palavras, deixou claro que não se arrepende de suas ações e insinuou que Victor poderia se arrepender mais tarde.

O clima entre os participantes continua tenso, especialmente em relação a Eike e Nat, que se tornaram alvo de conversas entre outros casais da casa. Carol, Radamés Furlan, Talira Manñes e Rafael Pessina comentaram que o casal parece estar sem apoio e busca aliados dentro do programa. A confusão envolvendo a calcinha de Nat parece ser a única maneira de ainda manter sua relevância no reality show.

Rafael também comentou que a atitude de Adriana em deixar a calcinha no box pode ter sido intencional, como uma forma de provocar tanto Victor quanto Eike. Essa nova alfinetada levanta a hipótese de que as rivalidades e estratégias entre os participantes estão se intensificando, enquanto as dinâmicas prometem continuar quentes nas próximas semanas.