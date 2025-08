Todo o ouro extraído caberia em um cubo de 22 metros

É incrível pensar que todo o ouro já extraído pela humanidade, em milhares de anos, cabe dentro de um cubo com apenas 22 metros de lado — algo parecido com a altura de um prédio de sete andares. Por mais que essa quantidade pareça modesta levando em conta o papel do ouro na formação de impérios, guerras e na economia atual, é justamente essa escassez que torna o ouro tão desejado e valioso.

Estudos indicam que a quantidade total de ouro minerado até hoje é de 216.265 toneladas. Esse número impressionante parece enorme, mas, ao olhar para o volume físico que representa, a quantidade parece bem menor.

Ouro: a escassez que sustenta seu valor por milênios

Ao contrário de outros recursos naturais, o ouro não pode ser criado em laboratório ou fabricado em larga escala. Ele é finito e a extração se torna cada vez mais complexa e dispendiosa. Essa escassez física é uma das razões pelas quais o ouro mantém um valor estável ao longo do tempo, tornando-o um dos ativos mais confiáveis da nossa história.

Se a gente juntasse todo o ouro do mundo, retirado desde as primeiras civilizações, ele ainda caberia em um prédio comercial. Mesmo assim, o ouro movimenta trilhões de dólares no mercado global.

Montante considerado: apenas ouro minerado de forma oficial e legalizada

É importante frisar que esses dados se referem somente ao ouro extraído de forma legal e registrada. Isso significa que não estão incluídas as quantidades de mineração ilegal ou não declarada, que existem em muitos lugares do mundo, especialmente em áreas de garimpo informal.

Assim, embora o volume de 216.265 toneladas seja um valor amplamente aceito, ele pode não refletir o total real de ouro que circula, já que atividades não regulamentadas ainda são bem comuns.

Curiosamente, mesmo com mais de 6.000 anos de uso, aproximadamente dois terços de todo o ouro já minerado foram retirados do solo somente nas últimas sete décadas. Essa grande produção se deve a avanços tecnológicos em mineração e processamento, à expansão do mercado financeiro que passou a ver o ouro como um ativo de proteção e ao aumento na demanda do ouro na indústria eletrônica, joalheria e investimentos.

A corrida pelo ouro ficou mais intensa, principalmente, após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se firmaram como uma grande potência e a padronização de reservas internacionais começou a se basear em metais preciosos.

Onde está o ouro do mundo? Distribuição por usos e localizações

De acordo com dados do World Gold Council, o ouro extraído se distribui em quatro categorias principais:

Joalheria: cerca de 46% do total está na forma de joias.

cerca de 46% do total está na forma de joias. Reservas oficiais de governos e bancos centrais: 17%.

17%. Investimentos (barras, moedas, ETFs): 21%.

21%. Uso industrial e outros: 16%.

Além disso, países como África do Sul, China, Rússia, Austrália e Estados Unidos lideram na extração e possuem as maiores reservas conhecidas.

O Brasil também tem um papel significativo, com jazidas auríferas importantes em Minas Gerais, Pará e Mato Grosso, contribuindo de forma relevante para o mercado global.

A mineração de ouro hoje: desafios e impactos

Mesmo com seu valor econômico, a mineração de ouro não está livre de críticas. A extração pode ter um grande impacto ambiental e gera um alto consumo de água. Adicionalmente, substâncias tóxicas como mercúrio e cianeto são utilizadas, especialmente em garimpos ilegais, o que levanta preocupações sérias.

Para lidar com isso, algumas empresas têm investido em práticas mais sustentáveis e na rastreabilidade do ouro, influenciadas pela crescente pressão por iniciativas que consideram a governança ambiental, social e corporativa (ESG).

Entretanto, a mineração artesanal e ilegal continua sendo um grande desafio, trazendo à tona problemas ambientais e sociais, especialmente em regiões remotas.

Por que o ouro continua sendo uma reserva de valor?

O ouro possui características que o tornam um dos ativos mais seguros:

Durabilidade: não se degrada, não enferruja e é fácil de moldar.

não se degrada, não enferruja e é fácil de moldar. Alta liquidez: pode ser trocado por moeda em praticamente qualquer lugar do mundo.

pode ser trocado por moeda em praticamente qualquer lugar do mundo. Resistência a crises: em tempos de instabilidade, tende a se valorizar.

em tempos de instabilidade, tende a se valorizar. Oferta limitada: como já vimos, seu estoque cabe em um cubo de 22 metros.

Essas qualidades fazem com que o ouro seja utilizado por bancos centrais, investidores e países como proteção contra a inflação e desvalorizações.

Além do seu valor financeiro, o ouro representa poder, estabilidade e herança cultural. Desde as riquezas do Egito antigo até os sistemas econômicos do século XX, ele sempre esteve associado à opulência e prestígio. Sua escassez extrema reafirma sua condição como um ativo valioso no cenário econômico. Mesmo com o crescimento das criptomoedas, o ouro permanece especial na estratégia financeira de muitas pessoas ao redor do mundo.

Dizer que todo o ouro da humanidade caberia em um cubo de apenas 22 metros de lado é um lembrete do seu valor, que transcende a mera quantidade física. Como joia, moeda ou símbolo de status, o ouro continua a ser uma base sólida na economia global.