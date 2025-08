BP revela nova grande descoberta de petróleo e gás no Brasil

A BP anunciou nesta segunda-feira, 4 de setembro, que fez sua maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos na bacia de Santos, localizada em águas profundas do pré-sal brasileiro. Essa descoberta é significativa para a empresa e para o setor de energia no Brasil.

Gordon Birrell, vice-presidente executivo da BP, explicou que as análises iniciais realizadas no local da perfuração indicam a presença de elevados níveis de dióxido de carbono, um fator que será estudado mais detalhadamente em um laboratório. Essa descoberta animou o mercado, fazendo com que as ações da BP, listadas em Londres, subissem 1,4% após o anúncio. Essa divulgação aconteceu um dia antes de a BP compartilhar seus resultados financeiros do segundo trimestre.

Nos últimos anos, a BP optou por focar mais nos combustíveis fósseis, especialmente após uma tentativa de investir em energia renovável que não teve o sucesso esperado. Essa mudança visa recuperar a confiança dos investidores e reverter um desempenho insatisfatório das suas ações.

A companhia tem ambições de aumentar sua produção global de petróleo e gás, com metas que variam de 2,3 milhões a 2,5 milhões de barris de óleo equivalente por dia até 2030. Até agora, a BP já registrou dez descobertas em 2023, incluindo em locais como Trinidad e Tobago, Egito e Brasil.

Atualmente, a produção da BP é de cerca de 2,4 milhões de barris de óleo equivalente por dia, mas há uma expectativa de que esse número caia em 2025.

Além disso, a BP está planejando estabelecer um novo grande centro de produção na costa brasileira. A empresa conquistou o bloco de exploração Bumerangue em dezembro de 2022, destacando os “termos comerciais muito bons” da negociação. A BP possui 100% de participação nesse bloco, enquanto a estatal Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) assume a gestão do contrato de partilha de produção.