Tigres enfrenta rivais na fase de grupos da Leagues Cup 2025

Os clubes mexicanos e estadunidenses voltam a se encontrar na Leagues Cup 2025, um torneio que, até agora, não teve vencedor da Liga MX. Os Tigres UANL, um dos times mais renomados do México, estão focados em conquistar o título e iniciam sua participação na competição.

A Leagues Cup será dividida em duas etapas. A fase de grupos acontece de 29 de julho a 7 de agosto, seguida pelas eliminatórias, que ocorrerão de 19 a 31 de agosto. No ano passado, os Tigres se destacaram em sua chave, enfrentando equipes como o Inter de Miami e o Puebla, mas foram eliminados na fase de oitavas de final, perdendo para o New York City por 2 a 1. Em 2023, a eliminação foi semelhante, com os Tigres sendo derrotados pelos Rayados do Monterrey, também nas oitavas, após um gol no último minuto.

Nesta edição, os Tigres começarão seus jogos enfrentando o Houston Dynamo. Em seguida, terão um duelo contra o San Diego FC, um novo integrante da competição, e finalizarão a fase de grupos contra o LAFC, com quem já tiveram confrontos anteriores.

Os torcedores estão sendo convidados a comparecer ao estádio para apoiar a equipe. Os ingressos para os jogos já estão disponíveis, e a expectativa é alta para este reencontro entre equipes de diferentes ligas na busca pelo tão sonhado título.