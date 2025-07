Alertas de tsunami em regiões costeiras da Rússia e Japão após terremoto

Um tremor de terra de magnitude 8,7 atingiu a costa leste da Rússia, gerando alertas de tsunami em diversas regiões, incluindo partes do Japão. O terremoto ocorreu na quarta-feira, a aproximadamente 137 quilômetros de Petropavlovsk-Kamchatsky, a uma profundidade de 19 quilômetros, conforme informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Inicialmente, o tremor foi classificado com uma magnitude de 8,0, que foi posteriormente revisada.

Este terremoto é considerado o mais potente desde 2011, quando um mega terremoto de 9,0 a 9,1 sacudiu o nordeste do Japão. A intensidade e a localização do tremor levaram à emissão de alertas de tsunami. O governador da Península da Kamchatka, Vladimir Solodov, pediu aos moradores que se afastassem das áreas costeiras, após a detecção de ondas de tsunami com alturas de 3 a 4 metros na região de Yelizovo, em Kamchatka.

Até o momento, danos significativos não foram relatados na área, segundo declarações de Solodov. No Japão, a Agência Meteorológica do país também emitiu um aviso de tsunami, indicando que ondas de até 1 metro poderiam atingir a costa entre 10 e 11 horas, horário local. A agência aconselhou as pessoas a se manterem afastadas das praias.

O Centro de Avisos de Tsunami do Pacífico alertou que, com base nas características preliminares do terremoto, há possibilidade de ondas de tsunami perigosas se formarem. Além disso, um aviso de tsunami foi emitido para as Ilhas Havai, e uma recomendação de cautela foi estabelecida para partes das Ilhas Aleutas, no Alasca.

A área afetada pelo tremor está localizada na Península de Kamchatka, que é conhecida por sua baixa densidade populacional e faz parte do Cinturão de Fogo do Pacífico, uma região com alta atividade sísmica e vulcânica. A situação também gerou a evacuação de moradores na ilha de Sakhalin, que fica a sudoeste do epicentro do terremoto, conforme afirmou o governador da ilha, Valery Limarenko.

A notícia segue em desenvolvimento e mais informações devem ser divulgadas à medida que a situação evoluir.