Theo, filho de Sandy e Lucas Lima, encanta em vídeo nas redes sociais

Vídeo Raro de Theo, Filho de Sandy e Lucas Lima, Chama Atenção nas Redes Sociais

Lucas Lima, ex-marido da cantora Sandy, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo do filho Theo, de 10 anos, em um passeio em São Paulo. A publicação, feita em 8 de abril de 2025, foi especial, pois o casal sempre teve a regra de preservar a identidade do menino. No vídeo, que rapidamente se tornou viral, Theo aparece de costas, permitindo que os fãs notem seu crescimento e cabelos longos, enquanto pai e filho desfrutam de momentos em um restaurante de comida asiática e assistem a um musical na cidade.

Os seguidores reagiram de forma positiva, elogiando a boa relação entre Lucas e Theo. O garoto, já demonstrando interesse por música, foi objeto de muitos comentários carinhosos nas redes sociais. No entanto, a decisão de Lucas de mostrar o filho, mesmo que parcialmente, acendeu debates, já que Sandy sempre buscou manter a privacidade do menino ao evitar expor seu rosto. Essa nova atitude de Lucas foi vista como uma mudança na dinâmica familiar, especialmente após a separação do casal em 2023.

Além do passeio em São Paulo, o vídeo revela um lado divertido da relação entre pai e filho, com Lucas brincando sobre o crescimento de Theo, mencionando que ele está "quase maior que ele". Embora muitos tenham elogiado a conexão entre eles, alguns internautas questionaram essa exposição, considerando a postura reservada de Sandy em relação à vida do filho.

Nova Fase Após a Separação

Sandy e Lucas Lima, que foram casados por 24 anos, anunciaram a separação em setembro de 2023. Desde o nascimento de Theo, em 24 de junho de 2014, o casal sempre se preocupou em proteger a privacidade do garoto, evitando mostrá-lo em público. A decisão de não exibir o rosto do menino se manteve firme durante toda a infância dele, com raras aparições sempre respeitando essa regra.

Apesar da separação, a criação de Theo continua sendo uma prioridade para ambos os pais, que demonstram comprometimento em sua educação e desenvolvimento. Lucas, que é músico e produtor, mantém uma relação próxima com o filho, o que ficou evidente no vídeo recente. Sandy, por sua vez, não comentou sobre a postagem de Lucas e continua mantendo Theo longe do foco da mídia.

Relacionamento Atual de Sandy

Atualmente, Sandy vive um novo relacionamento com o nutrólogo Pedro Andrade, de 35 anos. O casal oficializou a relação em maio de 2025 durante um evento no Rio de Janeiro e tem sido discreto em relação à vida pessoal. Sandy expressou em entrevistas a sua felicidade, mas também revelou desconforto com a exposição pública.

Pedro Andrade, que é conhecido na área por atender diversas celebridades, não tem se envolvido diretamente nas polêmicas relacionadas à fama de Sandy. Entretanto, recentes acusações de fraude envolvendo sua clínica despertaram atenção e geraram discussão nas redes sociais.

Carreira Musical de Sandy em 2025

Sandy anunciou uma pausa na sua agenda de shows em maio de 2024, mas continua a ser ativa em novos projetos. Em abril de 2025, ela deve estrear como apresentadora do programa “Nesse Canto Eu Conto”, onde conversará e se apresentará com outras cantoras brasileiras. Além disso, a artista também co-protagonizou um filme, reforçando sua presença na indústria do entretenimento.

Sua pausa para cuidar da família, especialmente de Theo, tem sido importante. A cantora reside em Campinas e busca levar uma rotina leve, focando menos em pressão da indústria e mais em momentos significativos com seu filho.

Repercussão nas Redes Sociais

A repercussão do vídeo de Lucas foi imensa, com milhares de comentários exaltando tanto o crescimento de Theo quanto a relação entre pai e filho. Muitos seguidores ficaram impressionados com a estatura do garoto, que já mede 1,50 metro aos 10 anos. Ao mesmo tempo, alguns internautas levantaram questões sobre a decisão de Lucas, citando a postura cautelosa de Sandy.

Sandy, que costuma manter uma presença discreta nas redes sociais, não comentou sobre a polêmica gerada pela postagem, preferindo manter sua vida pessoal longe dos holofotes. A viralização do vídeo reforça o interesse do público pela vida da família e a busca do ex-casal por equilibrar a fama e a privacidade em suas vidas e na de Theo.