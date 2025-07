Funcionário recebe 330 vezes o salário e desaparece após demissão

Um funcionário de uma empresa chilena de frios viveu uma situação inusitada que poderia ter saído de um filme. Ele recebeu, por engano, um depósito muito maior do que o que costumava receber. Em vez dos 500.000 pesos chilenos (cerca de R$ 2.800) que ganhava mensalmente, o trabalhador foi surpreendido com 165.398.851 pesos, equivalente a cerca de R$ 950 mil.

Empresa percebe erro e tenta corrigir

Assim que o erro foi identificado, o setor de recursos humanos tentou entrar em contato com o funcionário. Ele disse que iria ao banco no dia seguinte para devolver a quantia. Mas, para a surpresa de todos, o combinado não aconteceu. No dia seguinte, o desaparecido não apareceu para trabalhar e também não respondeu mais as tentativas de contato, seja por telefone, mensagens ou WhatsApp.

Renúncia e fuga

Logo depois, a empresa recebeu a atenção de um advogado que falou em nome do funcionário. Ele havia tomado a decisão de renunciar ao cargo e, a partir desse ponto, desapareceu sem deixar rastros. Diante dessa situação, a empresa decidiu levar o caso à Justiça, alegando apropriação indébita. Os documentos do processo deixaram claro que ele sabia que o depósito era um erro.

Seis meses e nenhum sinal

Seis meses se passaram e a polícia ainda não havia localizado o ex-funcionário. A empresa continua tentando reaver o valor perdido e enquanto isso, o homem permanece “sumido”. Com um montante que equivale a 330 meses de trabalho em suas mãos, ele parece tranquilo no anonimato. Fica a dúvida se ele está vivendo essa nova fase da vida com astúcia ou se alguma complicação pode surgir no futuro.