Tesla Diner em Hollywood enfrenta protestos contra Elon Musk

Na noite de domingo, demonstradores se reuniram em frente ao novo Tesla Diner, em Hollywood, pela segunda vez consecutiva, para protestar contra Elon Musk, CEO da Tesla. Os manifestantes, organizados pelo grupo Resist the Coup, expressaram sua insatisfação com o envolvimento de Musk com a administração do ex-presidente Donald Trump.

O organizador Toby Bronson criticou Musk, afirmando: “Você não pode destruir nosso país, depois se afastar e fingir ser o bom moço, enquanto sabemos que ele ainda está ativamente no governo, fazendo o que faz.” Este tom de descontentamento reflete uma preocupação com a presença contínua de Trump na política.

Além dos protestos, os moradores da região também estão insatisfeitos com a instalação do diner, inaugurado recentemente. Laura Kody, uma residente local, comentou sobre a situação do tráfego: “Se você consegue enviar pessoas a Marte, deveria conseguir encontrar uma solução que funcione para os residentes.” Desde a abertura do diner, a movimentação na área da Santa Monica Boulevard com a Sycamore Avenue se intensificou, gerando problemas de acesso.

Outro morador, Torian Pope, expressou preocupação com a segurança: “Para mim, isso parece um risco à segurança, e durante a noite, só se ouve o sinal sonoro dos carros.” Os residentes afirmam que, por ser um local aberto 24 horas, eles enfrentam problemas como barulho constante, dificuldade em encontrar estacionamento e insegurança ao atravessar a rua.

Uma moradora ressaltou que tinha esperança de que a nova estação de carregamento de carros elétricos traria benefícios comerciais, mas enfrentou a situação oposta: “Temos enfrentado um tráfego intenso das 13h às 1h.” A preocupação se estende para possíveis emergências, com receios de que ambulâncias não consigam acessar a área.

Vídeos mostram como as ruas ao redor do diner ficam congestionadas durante a noite. Com mais de 50 carregadores Tesla disponíveis, a movimentação é intensa. Kody sugeriu que a empresa deveria alugar um estacionamento próximo para acomodar os carros e otimizar a ordem de atendimento com aplicativos que informem os clientes sobre o tempo de espera.

Adicionalmente, protestos contra a criptomoeda Dogecoin também ocorreram nas proximidades do diner, contribuindo para a agitação local. Pope destacou: “Isso está trazendo muito caos para a nossa rua. Eu gostaria de ver mais regulação e pessoas controlando o tráfego.”

Em resposta, o escritório do Distrito 13 do Conselho Municipal informou que está em contato com o Departamento de Transporte para aumentar a fiscalização na área, visando reduzir a inatividade e a aglomeração de pessoas.