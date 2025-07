Fenômeno no Brasil pode mostrar 25 estrelas cadentes por hora

Os amantes da astronomia vão ter um momento especial no final deste mês! Duas chuvas de meteoros vão animar o céu e prometem um verdadeiro show para quem olhar para cima.

As Alpha Capricornídeos e Delta Aquáridas do Sul vão atingir seu pico entre os dias 30 e 31 de julho. E a boa notícia é que você pode apreciar esse espetáculo sem precisar de telescópios ou binóculos; só a sua curiosidade e um lugar com céu limpo já são suficientes!

Lembrando que, embora os meteoros possam surgir em qualquer parte do céu, é mais provável que você os veja perto das constelações de Capricórnio e Aquário. Então, escolha um lugar afastado da poluição luminosa das cidades para ter uma visão melhor.

Taxa de meteoros e horários: mais detalhes sobre os fenômenos

Na madrugada do dia 30 de julho, a chuva de meteoro Alpha Capricornídeos deve gerar cerca de cinco meteoros por hora. Essa chuva é conhecida por suas bolas de fogo brilhantes, que podem ser apreciadas em ambos os hemisférios.

Já a Delta Aquáridas do Sul será o grande destaque na madrugada de 31 de julho. Com uma taxa de 15 a 25 meteoros por hora, ela oferece um show e tanto! O melhor período para observá-la é da meia-noite até as primeiras horas da manhã.

O que são as “estrelas cadentes”: entenda o fenômeno

As chamadas “estrelas cadentes” são, na verdade, pequenos corpos celestes que se incendiam ao entrar em contato com a atmosfera da Terra. Isso gera aquela trilha luminosa que encanta todos nós.

Na maioria das vezes, esses corpos são fragmentos de asteroides ou restos de cometas. E não se preocupe: eles não costumam representar perigo. A grande parte se desintegra antes de chegar ao solo.

Raros são os casos em que esses fragmentos conseguem atingir a superfície do planeta, e, mesmo assim, existem medidas de defesa já planejadas por agências espaciais como a NASA. Portanto, é só olhar para o céu e aproveitar esse espetáculo natural.