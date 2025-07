Tele Sena de São João 2025: veja os resultados e ganhadores

Resultados do Terceiro Sorteio da Tele Sena de São João

O terceiro sorteio da Tele Sena de São João foi realizado recentemente, e as dezenas premiadas foram: 04, 12, 25, 28, 46 e 52. Esse sorteio faz parte de uma edição especial do famoso título de loteria que atrai muitos participantes no Brasil.

Resultados Anteriores

Para aqueles que estão acompanhando esta edição, aqui estão os resultados dos sorteios anteriores:

1º sorteio : 01, 18, 22, 32, 43 e 49

: 01, 18, 22, 32, 43 e 49 2º sorteio : 05, 06, 08, 09, 27 e 44

: 05, 06, 08, 09, 27 e 44 3º sorteio : 15, 17, 31, 41, 42 e 50

: 15, 17, 31, 41, 42 e 50 4º sorteio: 10, 13, 23, 29, 37 e 47

Como Participar da Tele Sena Especial

Para participar da Tele Sena de São João, os interessados podem adquirir o título por R$ 15. As vendas são feitas tanto de forma digital, pelo site oficial e aplicativo, quanto em pontos de venda espalhados por todo o país.

Nesta edição, os participantes têm a chance de ganhar prêmios em várias categorias, aumentando as oportunidades de vencer:

Mais e Menos Pontos : Quem acumular Mais Pontos pode ganhar até R$ 1 milhão, enquanto aqueles que tiverem Menos Pontos concorrem a R$ 500 mil.

: Quem acumular Mais Pontos pode ganhar até R$ 1 milhão, enquanto aqueles que tiverem Menos Pontos concorrem a R$ 500 mil. Ganhe Já : Ao raspar os campos da Tele Sena e encontrar três valores iguais, o participante leva um prêmio na hora. Os valores instantâneos variam, podendo chegar até R$ 400 mil.

: Ao raspar os campos da Tele Sena e encontrar três valores iguais, o participante leva um prêmio na hora. Os valores instantâneos variam, podendo chegar até R$ 400 mil. Grana Todo Dia : Durante 35 dias, serão distribuídos 10 prêmios de R$ 5 mil diariamente.

: Durante 35 dias, serão distribuídos 10 prêmios de R$ 5 mil diariamente. Painel do X: Uma atração ao vivo no palco do SBT, onde os participantes podem ganhar prêmios significativos, como casas, motos, TVs, smartphones e até R$ 1 milhão.

Os sorteios da Tele Sena são transmitidos ao vivo no programa dominical do SBT, apresentado por Patrícia Abravanel. Os resultados também podem ser conferidos no canal oficial da Tele Sena no YouTube.

A Tele Sena é uma forma popular de entretenimento e expectativa entre os brasileiros, oferecendo a chance de ganhar prêmios significativos e ainda contribuir para causas sociais.