Órgão do Reino Unido notifica Ticketmaster sobre turnê do Oasis

Investigação sobre Venda de Ingressos da Banda Oasis

A venda de ingressos para a tão esperada turnê de reunião da banda Oasis em 2025 está sob investigação da Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA), um órgão do Reino Unido que defende os direitos dos consumidores. A apuração começou após milhares de fãs relataram problemas na compra dos bilhetes, como preços inesperadamente altos e falta de clareza nas informações disponibilizadas pela Ticketmaster, a principal plataforma responsável pela venda.

Durante a compra, muitos consumidores enfrentaram longas filas virtuais e, ao final, descobriram que os preços dos ingressos eram até 2,5 vezes mais altos do que o valor inicialmente anunciado. A CMA destacou que alguns ingressos eram rotulados como "platinum", mas sem apresentar vantagens adicionais, o que gerou confusão e pode ter levado os fãs a erros na compra.

Falta de Clareza na Precificação

Um dos principais pontos de preocupação da CMA é a falta de clareza sobre os critérios de preço dos ingressos. Muitos compradores não foram informados sobre a existência de diferentes categorias de ingressos para o mesmo setor. Os ingressos mais baratos foram colocados à venda primeiro, enquanto os de preço mais elevado foram liberados depois, sem aviso prévio. Isso obrigou muitos fãs a decidirem rapidamente se aceitavam pagar valores mais altos do que esperavam.

Outra parte da investigação é a análise da chamada precificação dinâmica. Este sistema ajusta os preços dos ingressos conforme a demanda. Embora a Ticketmaster tenha negado o uso dessa prática automaticamente para os shows do Oasis, a CMA apontou que a comunicação sobre possíveis variações de preços não foi suficiente para garantir que os consumidores fizessem escolhas bem informadas.

Possíveis Ações da CMA

A CMA já notificou oficialmente a Ticketmaster sobre possíveis violações das leis de proteção ao consumidor. Se a empresa não tomar medidas para tornar a venda de ingressos mais justa e transparente, a CMA pode abrir um processo judicial. Entre as exigências estão mudanças na rotulagem dos ingressos e na forma como as informações sobre preços e categorias são divulgadas.

Até o momento, mais de 900 mil ingressos foram vendidos no Reino Unido e na Irlanda para a turnê de volta do Oasis, que marca o reencontro dos irmãos Liam e Noel Gallagher após 16 anos separados. A investigação ainda está em andamento, e a CMA considera buscar ressarcimento para os consumidores que comprovarem ter sido prejudicados durante o processo de compra.

A situação em torno da venda de ingressos da banda Oasis levanta questões importantes sobre as práticas comerciais em eventos de grande porte e a responsabilidade das plataformas digitais na proteção do consumidor. O resultado dessa investigação pode influenciar futuras regulamentações e afetar a maneira como ingressos são vendidos para shows, festivais e outras apresentações em grande escala, tanto no Reino Unido quanto em outros países.