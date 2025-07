Técnico do Chelsea reage a críticas sobre jogos do Fluminense

Técnico Enzo Maresca se Surpreende com Número de Jogos do Fluminense

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, expressou surpresa ao descobrir que o Fluminense, seu adversário na semifinal do Mundial de Clubes, jogou um número de partidas muito próximo ao de sua equipe. A partida está marcada para esta terça-feira, às 16h, em Nova Jersey.

Durante uma coletiva de imprensa, Maresca foi questionado sobre a seriedade com que clubes europeus encaram o torneio. Ele destacou que, embora a competição seja importante, o que faz a diferença é o desgaste físico acumulado ao longo da temporada. "Nós jogamos 63 partidas. Os europeus vêm com uma preparação diferente. A vontade de vencer existe de ambos os lados, mas as condições são distintas", disse o técnico.

Um jornalista brasileiro, presente na coletiva, logo informou que o Fluminense havia realizado 70 jogos até aquele momento. A declaração deixou Maresca surpreso e ele ficou em silêncio por alguns segundos, mostrando uma expressão de desconcerto.

A análise dos números confirmou que, de fato, a temporada do Chelsea registrou 62 partidas desde o início de sua Premier League, em agosto de 2024, até a vitória contra o Palmeiras em julho de 2025, válida pelo Mundial de Clubes. Em comparação, o Fluminense também teve um desempenho notável, jogando 60 partidas no mesmo período. Essa informação contradiz a percepção de Maresca sobre a diferença de quantidade de jogos entre as duas equipes.

Em 2025, até o momento, o Fluminense já disputou 41 jogos, enquanto o Chelsea contabilizou 33 partidas. Esses números refletem a intensidade e a sequência de jogos enfrentados pelo clube brasileiro, evidenciando que a diferença de estágios em suas temporadas não é tão significativa quanto o técnico inicialmente pensou.