Taxa de condomínio atinge R$ 3.080; descubra os bairros mais caros

Viver em bairros badalados do Brasil pode fazer o bolso pesar, especialmente quando se fala nas taxas de condomínio. Um estudo da Loft, uma plataforma que é referência em dados do mercado imobiliário, mostrou que alguns lugares têm valores mensais que chegam a ultrapassar R$ 3 mil. Vamos conferir os dez bairros com os condomínios mais caros do Brasil e entender por que esses custos são tão altos.

De acordo com Fábio Takahashi, um expert em dados da Loft, os valores de condomínio são cruciais na hora de planejar o orçamento. Em áreas que oferecem infraestrutura sofisticada e diversas comodidades, o custo fixo tende a subir ao longo do tempo, muitas vezes superando o valor do aluguel em regiões menos nobres.

1) Jardim Europa, São Paulo – R$ 3.080

O Jardim Europa é conhecido por suas ruas cheias de árvores e imóveis luxuosos. Com museus como o MIS e o MAM nas proximidades, esse bairro é um dos mais caros do Brasil para quem vive em condomínios. Ali, além das mansões e prédios de altíssimo padrão, a localização próxima à Avenida Faria Lima, um dos principais polos financeiros da cidade, valoriza ainda mais a região.

2) Higienópolis, São Paulo – R$ 2.901

Higienópolis combina casarões históricos com prédios modernos e tem atraído muitos jovens. É um lugar de alta qualidade de vida, com várias universidades e hospitais renomados. Para quem procura tradição misturada com atualidade, esse bairro é uma excelente escolha.

3) Jardim América, São Paulo – R$ 2.600

Com uma estética inspirada na Europa e um toque de sofisticação, o Jardim América é ideal para quem busca um estilo de vida tranquilo. Com segurança e localização privilegiada, é um lugar onde muitas famílias se sentem em casa.

4) Vila Nova Conceição, São Paulo – R$ 2.440

Pertinho do Parque Ibirapuera, a Vila Nova Conceição é perfeita para quem busca tranquilidade, mas não quer abrir mão do acesso a áreas comerciais. Os condomínios por ali são completos, oferecendo áreas gourmet, academias e segurança.

5) Belvedere, Belo Horizonte – R$ 2.400

O Belvedere está localizado na região centro-sul de BH e é cercado por um urbanismo moderno e imóveis de alto padrão. O bairro, que é planejado ao redor do BH Shopping, é muito apreciado por famílias de renda alta e executivos que buscam conforto.

6) Lagoa, Rio de Janeiro – R$ 2.235

Com uma vista linda para a Lagoa Rodrigo de Freitas, o bairro da Lagoa se destaca no Rio. Além da natureza exuberante, o local oferece infraestrutura e opções de lazer que justificam o custo elevado dos condomínios.

7) Morumbi, São Paulo – R$ 2.179

O Morumbi é diversificado e abriga áreas de luxo, como a região do Palácio dos Bandeirantes. Com escolas e hospitais perto, é uma ótima opção para famílias que buscam espaços confortáveis e seguros.

8) Itaim Bibi, São Paulo – R$ 2.150

Misturando vida corporativa com gastronomia de primeira, o Itaim Bibi é valorizado tanto para investimento quanto para morar. A boa mobilidade e os serviços disponíveis tornam os condomínios caríssimos, mas compensadores.

9) Jardim Paulistano, São Paulo – R$ 2.128

O Jardim Paulistano é um oásis que oferece acesso rápido à Avenida Faria Lima e é cercado por escolas renomadas. Sua combinação de residências e prédios de alto padrão atrai muitos moradores da elite paulista.

10) Riviera de São Lourenço, Bertioga (SP) – R$ 2.100

A Riviera, que fica fora dos grandes centros urbanos, é um loteamento planejado com segurança privada. O ambiente misto de natureza e infraestrutura de cidade à beira-mar conquista quem busca um estilo de vida relaxante.

Esses bairros são ideais para quem dá prioridade à segurança e a comodidades como piscina, academia e portaria 24 horas. No entanto, é importante lembrar que as taxas de condomínio raramente diminuem e podem pesar no orçamento mensal, especialmente em tempos de inflação.

Ao considerar um desses locais, é bom pensar não apenas no preço do imóvel, mas também no custo de manutenção. Em muitas situações, escolher um bairro menos nobre, mas com um condomínio mais em conta, pode proporcionar mais liberdade financeira para outras áreas da vida.