Tanque de gasolina: como saber de que lado ele fica no carro

Quem nunca chegou em um posto de gasolina e ficou pensando: onde fica o tanque de gasolina do carro? Essa dúvida é super comum, especialmente quando estamos dirigindo veículos novos, alugados ou emprestados. Errar o lado na hora de encostar na bomba pode ser um pouco constrangedor e até causar um baita estresse. Mas calma! Tem como descobrir isso rapidinho, sem precisar sair do carro.

### O segredo está no painel

O primeiro truque é bem simples e está logo ali, do seu lado, no painel do carro. Você vai ver um ícone em forma de bomba, que fica ao lado do marcador de combustível. Mas o que torna essa dica ainda mais útil é uma setinha ou um triângulo que aparece junto. Essa flechinha vai te mostrar exatamente de que lado está o tanque de gasolina. Assim, fica fácil saber onde abastecer!

Esse truque não é novidade. Ele foi criado na década de 1980 pelo engenheiro Jim Moylan, da Ford, e, desde 1989, passou a ser um padrão adotado em veículos ao redor do mundo. Uma invenção que tornou a vida dos motoristas muito mais prática!

### E quando não há seta no painel?

Mas e se você dirigir um carro mais antigo ou simples, que não tenha essa setinha no painel? Não se preocupe, tem jeito! A primeira dica é observar o lado em que está a portinhola do tanque antes de entrar no carro. Em muitos veículos, ela fica do lado direito, mas é bom lembrar que isso pode variar.

Outra solução é dar uma olhadinha nos espelhos retrovisores. Com um pouco de sorte, você consegue ver a tampa do tanque refletida, ajudando a esclarecer de que lado abastecer.

E se o seu carro for muito antigo, olhe para a ilustração da bomba no painel. Às vezes, a mangueira do desenho indica o lado onde fica o tanque de combustível. Essa dica simples continua válida para muitos veículos por aí.

Com essas dicas em mente, fica mais fácil saber onde está o tanque de gasolina antes de parar no posto. Assim, você evita confusões e ganha mais agilidade no seu dia a dia.