Duas ações promissoras para comprar e manter a longo prazo

O mercado de ações passou por uma queda significativa no início deste ano, o que gerou preocupação entre os investidores, que se questionavam sobre a duração dessa instabilidade. Histórias de mercados em baixa que duram anos são comuns, e manter-se firme durante essas fases desafiadoras pode ser difícil.

No entanto, a situação começou a se reverter. O índice Nasdaq-100, que reflete o desempenho de ações de tecnologia e crescimento, registrou um aumento de 10% até agora em 2023. Para os investidores que buscam oportunidades em ações com potencial de crescimento, duas opções se destacam: SoFi Technologies e MercadoLibre.

### SoFi Technologies

A SoFi, que abriu seu capital em 2020 por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico, tem atraído o interesse do mercado. Nos últimos 12 meses, suas ações tiveram um aumento de 190%. Vários fatores indicam que a SoFi pode continuar a se destacar no mercado. O número de novos membros está crescendo rapidamente, com 800 mil novas contas abertas no primeiro trimestre de 2025. A receita líquida ajustada subiu 33% em relação ao ano anterior.

A empresa se diferencia de bancos tradicionais ao operar totalmente de forma digital e oferecer serviços inovadores, como acesso a ofertas públicas iniciais (IPOs) e a um fundo de índice que inclui ações da SpaceX. Embora a área de empréstimos ainda constitua o núcleo de suas operações, a SoFi agora possui uma licença bancária e uma variedade ampliada de serviços financeiros, disponíveis em um aplicativo acessível. O segmento de serviços financeiros de baixo custo, baseado em taxas, teve um crescimento de 101% no primeiro trimestre.

Recentemente, a SoFi anunciou que irá oferecer serviços de negociação de criptomoedas e produtos relacionados à blockchain em seu aplicativo, gerando entusiasmo entre os investidores. Apesar de ser menor em comparação com grandes bancos tradicionais, a SoFi está em rápido crescimento, fazendo deste um bom momento para investir em suas ações.

### MercadoLibre

Por outro lado, a MercadoLibre se consolidou como uma gigante do comércio eletrônico na América Latina. Mesmo ainda não atingindo o tamanho da Amazon, a empresa apresenta uma oportunidade promissora para investidores, já que suas ações subiram 41% este ano, superando a alta de 9% do S&P 500.

A MercadoLibre tem mostrado um crescimento robusto em suas operações, impulsionado pela crescente adoção do comércio eletrônico na região, que ainda está a cerca de uma década atrás dos Estados Unidos nesse aspecto. No primeiro trimestre de 2025, sua receita aumentou 64% em relação ao ano anterior, e o volume bruto de mercadorias cresceu 40%. Isso se deve ao aumento de 25% no número de compradores ativos, o que demonstra a capacidade da empresa de atrair novos clientes.

Além de sua plataforma de e-commerce, a MercadoLibre também está expandindo suas operações financeiras. Recentemente, a companhia anunciou planos para lançar um banco digital no México e um banco completo na Argentina. Essas iniciativas podem trazer novas fontes de receita e agregar valor aos acionistas, uma vez que elas se beneficiarão de margens maiores.

Com operações em 18 países, a MercadoLibre ainda tem muito espaço para crescer, tanto no comércio eletrônico quanto em serviços financeiros. As perspectivas de crescimento são consideráveis, e a expectativa é que a empresa continue a oferecer valor ao longo dos anos.

### Considerações Finais

Antes de investir em ações da SoFi Technologies, é importante fazer uma análise cuidadosa. Mesmo que a empresa tenha muitos aspectos positivos, é recomendável considerar outras alternativas de investimento que possam ter sido destacadas por especialistas, uma vez que certas ações já se mostraram muito lucrativas ao longo dos anos.

Em resumo, tanto a SoFi quanto a MercadoLibre apresentam oportunidades promissoras para investidores que buscam ações com potencial de crescimento a longo prazo.