SUV híbrido da Chery cai em escadaria na China e gera polêmica

O acidente envolvendo o SUV Chery Fulwin X3L, um modelo híbrido com impressionantes 422 cv, marcou um episódio inusitado na Montanha Tianmen, na China. O carro tentava emular a famosa subida do Range Rover Sport, que em 2018 conquistou os 999 degraus da “Escada do Céu”, uma das principais atrações turísticas da região.

Na tentativa de demonstrar a potência do veículo em um evento promovido pela Chery no dia 12 de novembro, o teste não saiu como o planejado. O SUV, após subir uma parte da escadaria, perdeu tração e deslizou para trás, batendo contra a estrutura de pedra, resultando em danos ao local. Apesar da confusão, ninguém ficou ferido e o acesso à área foi fechado temporariamente para reparos.

O Desafio na Escada do Céu

Essa ousada ação tinha como objetivo destacar as qualidades do Fulwin X3L, que foi posicionado na base da icônica escadaria que leva ao Heaven’s Gate, uma formação natural conectada ao complexo da montanha. Com uma equipe de especialistas e medidas de segurança como cordas e pontos de ancoragem, o carro iniciou sua jornada.

Imagens que se espalharam pelas redes sociais mostraram o SUV avançando até a parte mais íngreme, onde começou a escorregar. Infelizmente, a situação culminou em um deslizamento descontrolado que atingiu o guarda-corpo da escadaria, espalhando detritos e danificando a proteção de pedra. O veículo permaneceu parado por cerca de duas horas até ser removido.

Turistas e guias que trabalham na área relataram que a escadaria e o acesso ao Portão do Céu foram fechados nos dias 12 e 13 de novembro para que profissionais pudessem avaliar os danos e iniciar o reparo na estrutura histórica.

Resposta da Chery

Após a repercussão do acidente, a Chery se manifestou nas redes sociais, destacando que o teste encontrou um “incidente inesperado”. A montadora revelou que uma manilha do sistema de segurança se desprendeu, causando a perda de tração do veículo. A corda, então, enroscou na roda dianteira, resultando na descida descontrolada do SUV.

A boa notícia é que não houve feridos, e o teste acontecia em uma área isolada do fluxo turístico. A Chery garantiu que arcará com todos os custos de restauração necessários e se comprometeu a trabalhar em conjunto com as autoridades locais para restaurar a escadaria danificada.

Compromisso com a Restauração

Em um comunicado, a empresa assumiu a responsabilidade pelo acidente, reconhecendo falhas na avaliação de riscos feita previamente. O fechamento temporário da escadaria, segundo as autoridades locais, visou a segurança dos visitantes e a preservação do patrimônio.

A escadaria, com seus 999 degraus, leva a uma caverna com cerca de 1.700 anos, um patrimônio significativo. Assim, a Chery iniciou os reparos com o apoio das autoridades, reafirmando a importância da preservação do espaço histórico.

Sobre o Fulwin X3L

Recentemente lançado, o Fulwin X3L é um SUV híbrido que atrai pela robustez e pelo design que se inspira em veículos off-road de marcas renomadas. Com dimensões que o colocam na categoria de SUVs médios, ele possui um motor 1.5 turbo a gasolina, que serve como gerador para recarregar as baterias, enquanto dois motores elétricos cuidam da tração.

A intenção de demonstrar a eficiência e o controle do veículo em um cenário desafiador não se concretizou como esperado, culminando em um evento que levantou discussões sobre a responsabilidade das montadoras em testes em locais históricos.

O Recorde da Land Rover

O desafio da Chery quase quebrou o recorde estabelecido anteriormente pela Land Rover com seu Range Rover Sport. Este veículo teve sucesso na mesma tarefa em 2018, sendo uma das campanhas de marketing automobilístico mais notórias da última década. A tentativa da Chery, porém, trouxe à tona preocupações sobre a preservação de patrimônio quando envolve ações publicitárias.

Reações e Reflexões

O vídeo do acidente rapidamente viralizou nas redes, gerando críticas sobre o uso do patrimônio histórico para fins promocionais. Especialistas em turismo enfatizam a necessidade de um debate sobre o impacto potencial de tais eventos em locais sensíveis. O evento levantou questões sobre a preservação e a integridade de estruturas antigas, mesmo com os cuidados técnicos necessários.

A situação vista na Montanha Tianmen poderá ser um chamado à reflexão sobre a utilização do patrimônio cultural na publicidade, apresentando tanto um desafio quanto uma oportunidade de evolução no entendimento sobre como lidamos com locais de significado histórico.