A versão turca de ‘Avenida Brasil’ estreia no Globoplay Novelas

A trama que conquistou o Brasil com “Avenida Brasil” agora ganha uma nova versão turca, intitulada “Leyla – Sombras do Passado”. Esta adaptação estreia no Brasil no dia 24 de novembro, exclusivamente na plataforma de streaming Globoplay. Posteriormente, a novela será exibida no canal Globoplay Novelas, a partir de 15 de dezembro, substituindo “Dolunay”.

A nova produção é protagonizada por Cemre Baysel, Alperen Duymaz e Gonca Vuslateri, que já são conhecidos pelo público que acompanha as novelas turcas. A história mantém o mesmo cerne de “Avenida Brasil”, explorando temas como vingança e conflito familiar, mas agora sob uma nova perspectiva e estética.

“Leyla”, a protagonista, é uma versão da personagem Nina/Rita do original. Desde a infância, Leyla vive traumas após a morte de seu pai, Hilmi, que se casou com a vilã Nur, interpretada por Gonca Vuslateri. A vilã é uma mulher manipuladora e ambiciosa, que transforma a vida de Leyla em um verdadeiro pesadelo, culminando em um evento trágico que leva a protagonista a fazer um voto silencioso de vingança.

Anos depois, Leyla retorna disfarçada como chef de cozinha na casa de sua inimiga, Nur, em busca de se vingar. Durante sua busca por justiça, ela reencontra Civan, o amor de sua infância, que foi adotado por Nur e vive em um mundo de privilégios. O romance entre Leyla e Civan se desenvolve em meio a culpa e ressentimento, tornando-se um dos pontos centrais da narrativa.

A vilã Nur, por sua vez, tem um parceiro intrigante, Mali, que a auxilia nas manipulações e incertezas emocionais. Outro personagem importante é Tufan, um jogador de futebol que carrega o peso de um erro do passado, tornando-se vulnerável às estratégias de Nur. Assim, a trama se entrelaça com diversos personagens que representam uma rica gama de emoções, segredos e intrigas.

A produção, desenvolvida por Gökhan Horzum e da empresa Ay Yapim, busca unir o apelo das novelas brasileiras com a estética turca, que se destaca mundialmente. A Globo considera esta adaptação um passo estratégico, apresentando uma narrativa que mantém a essência de “Avenida Brasil” enquanto abraça uma nova interpretação.

Com 127 episódios, “Leyla – Sombras do Passado” segue uma estrutura melodramática que pertence ao estilo das produções turcas. A série é classificada para maiores de 14 anos, devido aos seus temas de vingança, violência emocional e relacionamentos complexos.

A mudança para o Globoplay visa manter o público engajado, com episódios lançados regularmente, contribuindo para um espaço de discussão e surpresas a cada nova exibição. Após a fase de streaming, a novela será disponibilizada no novo canal Globoplay Novelas, que apresenta uma programação focada no gênero.

O Globoplay Novelas, que surgiu a partir da transformação do canal Viva, é dedicado a 24 horas de conteúdo voltado para amantes de novelas, incluindo sucessos nacionais e internacionais. “Leyla – Sombras do Passado” se destaca entre os lançamentos, prometendo cativar tanto os fãs de “Avenida Brasil” quanto novos espectadores curiosos pela abordagem turca.

Em suma, a combinação de uma narrativa familiar e uma nova estética cultural traz grandes expectativas para o lançamento de “Leyla – Sombras do Passado” no Brasil. Com uma trama de vingança, romance e temas universais, a série se posiciona para se tornar um dos novos sucessos do catálogo da plataforma de streaming.