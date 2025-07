Suspeito de tráfico é preso pela Brigada Militar em Ijuí

Na noite do dia 2 de julho, a Brigada Militar de Ijuí, por meio do 29º Batalhão de Polícia Militar, prendeu um homem de 19 anos por suspeita de tráfico de drogas no Bairro São José, uma área já conhecida pela venda de entorpecentes.

A ação policial começou após as equipes receberem informações detalhadas sobre a movimentação suspeita na região. Os policiais foram alertados de que uma entrega de drogas ocorreria em frente a uma casa. Com isso, a equipe iniciou um patrulhamento tático nas proximidades.

Durante a abordagem, os policiais notaram um homem em atitude suspeita em frente à residência. Ao perceber a presença das autoridades, ele tentou se livrar de um pacote azul, jogando-o para o lado, em um corredor próximo.

Os policiais se aproximaram e abordaram o suspeito, que foi identificado como natural de Ijuí e sem antecedentes criminais. Durante a busca pessoal, foram encontradas oito porções de maconha, totalizando 44 gramas, no bolso do seu casaco. Além disso, os policiais recuperaram o pacote que o homem tentou descartar, que continha um tijolo de maconha pesando 408 gramas.

Durante a ação, os policiais também encontraram no local outros itens, como uma balança de precisão, dois rolos de fita adesiva e um celular, que podem estar relacionados ao tráfico de drogas.

Diante das evidências coletadas, os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a realização de exames de saúde. Após a verificação médica, ele foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi indiciado em flagrante por tráfico de entorpecentes. O material apreendido também foi encaminhado para investigação.

Essa operação destaca o compromisso da Brigada Militar com a segurança da comunidade e o combate ao tráfico de drogas na região.