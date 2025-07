Ingressos grátis para Disney em Orlando e 17% de desconto no Beto Carrero

Promoções Imperdíveis para Parques Temáticos

Neste fim de semana, as famílias que planejam viajar podem aproveitar promoções especiais nos ingressos para dois dos parques mais populares: a Walt Disney World, em Orlando, e o Beto Carrero World, em Santa Catarina. As oportunidades são uma ótima chance de se divertir economizando.

Walt Disney World: Entrada Grátis em Promoção

Uma das ofertas disponíveis oferece duas entradas grátis para quem comprar ingressos válidos para 4 a 8 dias de visitação na Walt Disney World. Os preços dos ingressos começam a partir de R$ 356 por pessoa, podendo ser parcelados em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito através do site da Decolar.

Essa promoção é uma excelente oportunidade para quem deseja visitar o parque mais famoso do mundo, que conta com diversas atrações para todas as idades, além de experiências mágicas e a presença dos personagens icônicos da Disney. É importante consultar todos os detalhes da oferta, já que a promoção pode ter um tempo limitado.

Beto Carrero World: Desconto Exclusivo

Outra promoção interessante é a do Beto Carrero World, que oferece ingressos com um desconto de 17%, tornando-se uma das melhores ofertas da história do parque. Utilizando um cupom exclusivo, é possível adquirir ingressos a partir de R$ 99, com a opção de pagamento em até 10 vezes sem juros.

Para garantir o desconto, os interessados devem acessar o site oficial do Beto Carrero World e inserir o código MDESTINOS17 durante o processo de compra. Essa promoção é válida até o dia 15 de julho, o que a torna ideal para quem pretende visitar o parque durante o mês de férias.

Essas promoções são uma oportunidade valiosa para quem deseja aproveitar momentos de lazer em família, desfrutando de experiências extraordinárias em dois dos principais destinos turísticos do Brasil e do mundo.