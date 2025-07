Sul sofre com calor enquanto Midwest e Nordeste buscam mudança

Onda de Calor em Vários Estados dos EUA

A onda de calor está afetando diversas regiões dos Estados Unidos, especialmente no Sul, onde moradores deverão enfrentar temperaturas extremamente altas por mais alguns dias.

Situação no Sul

Um sistema de alta pressão está se mantendo sobre o Sul do país, fazendo com que as temperaturas subam significativamente no início desta semana. Em muitos lugares, os termômetros devem atingir valores entre 35°C e 38°C, com algumas áreas se aproximando da barreira dos 40°C. A umidade elevada pode fazer com que a sensação térmica seja ainda mais intensa, superando os 40°C. Cidades como Charlotte, Charleston, Tallahassee, Jacksonville e Orlando estão entre as que podem registrar recordes de temperatura diária durante a semana.

Porém, há uma expectativa de mudanças. A previsão é de que uma massa de ar mais frio, que trará um alívio ao Midwest e ao Nordeste, possa também avançar para o Sul ao longo da semana, gerando uma queda nas temperaturas nas regiões sudeste e sudoeste.

Alívio para o Midwest e Nordeste

Enquanto o Sul enfrenta o calor, os estados do Midwest e do Nordeste vão começar a sentir a influência desse ar mais fresco. As temperaturas, que inicialmente estarão entre 30°C e 37°C, devem começar a cair a partir de terça-feira, quando o ar mais fresco começará a chegar no alto Midwest. Em poucos dias, toda a região deve registrar temperaturas agradáveis, variando entre 24°C e 27°C, proporcionando um confortável alívio do calor intenso que predominou nas últimas semanas.

Nos próximos dias, espera-se que essa mudança traga uma diferença significante, com as temperaturas podendo baixar de 5°C a 10°C rapidamente. Esse alívio deve durar pelo menos até o início de agosto, permitindo que os moradores desfrutem de dias mais frescos durante o verão.

Projeções Futuras

Além disso, as previsões indicam que temperaturas mais amenas podem se manter na maior parte dos Grandes Lagos e do Nordeste, aproximando-se da média do que é esperado para esta época do ano. As pessoas poderão apreciar os dias mais frios enquanto ainda há uma quantidade considerável de calor de verão pela frente.

Esse cenário de temperaturas extremas é importante para que as comunidades se preparem, adotando medidas para sofrer o mínimo possível com o calor intenso, especialmente em locais onde a umidade pode agravar os efeitos das altas temperaturas. É essencial que todos fiquem atentos às previsões climáticas e sigam as orientações de segurança para enfrentar a onda de calor.