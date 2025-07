Organizada deixa diretoria do Athletico-PR: ‘Diálogo encerrado’

A torcida organizada Os Fanáticos, do Athletico-PR, decidiu encerrar o diálogo com a direção do clube após a punição de dois torcedores. O casal, André Luiz dos Santos e Bruna Azevedo, foi suspenso por tempo indeterminado pela Câmara de Ética e Disciplina do Athletico-PR. Eles foram responsabilizados por ofender e ameaçar um segurança da delegação no voo de retorno a Curitiba, após a derrota do time para o Volta Redonda na Série B do Campeonato Brasileiro.

A punição causou revolta entre os membros da torcida, que consideram a medida injusta. Em nota divulgada nas redes sociais, a organizada afirmou que a decisão da diretoria, liderada pelo presidente Mario Celso Petraglia, lembra tempos de autoritarismo. A torcida questionou a falta de ações para responsabilizar os jogadores que não estão entregando bons resultados, apesar dos altos salários.

Além disso, Os Fanáticos destacaram que esse não é um caso isolado. Desde o ano passado, afirmam que diversas punições têm sido aplicadas a torcedores que fazem cobranças legítimas sobre a atuação do clube. Essas ações da diretoria criaram um clima de desconfiança entre os torcedores, que se sentem desrespeitados.

Na chegada da delegação ao Aeroporto Internacional de Curitiba, na última segunda-feira, um grupo de torcedores, incluindo integrantes da organizada, se reuniu para protestar, criticando a fase difícil que o time atravessa nesta temporada.

A nota divulgada pela torcida também enfatizou a necessidade de união entre os torcedores e expressou descontentamento com a postura da diretoria atual, que, segundo eles, ignora a voz dos fãs. A torcida pediu que todos se unam em futuras mobilizações, afirmando que não é mais possível lutar sozinhos enquanto alguns preferem se manter à distância.

A situação evidencia um momento complicado para o Athletico-PR, onde a relação entre torcedores e a diretoria está desgastada, e a torcida promete continuar se manifestando em nome do time que tanto amam.