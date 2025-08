STU da Suécia: como assistir às finais de skate com brasileiros

Os skatistas brasileiros estão se destacando nas finais do campeonato de street na primeira edição do STU realizada fora do Brasil, na pista do Freden Skatepark, em Varberg, na Suécia. No masculino, os atletas do Brasil conseguiram conquistar cinco das seis vagas para a final, evidenciando a força do país no skate. No feminino, três skatistas brasileiras buscam desbancar a favoritíssima espanhola Daniela Terol.

A competição acontece neste domingo, 3 de outubro. A final feminina estava agendada para as 11h05 (horário de Brasília), mas precisou ser adiada devido a fortes chuvas que atingem Varberg. A nova previsão é que a prova comece às 12h. Logo após, será a vez da final masculina, que será transmitida pelo canal Sportv3.

No masculino, João Lucas Alves, conhecido como Xuxu, se destacou ao ser o único a conseguir uma nota acima dos 80 pontos, alcançando 83,27. O desempenho notável fez dele um dos grandes favoritos na disputa pelo título. Além de Xuxu, outros skatistas brasileiros na disputa incluem Carlos Ribeiro, com uma nota de 74,42; Wallace Gabriel, com 65,68; Gabryel Aguilar, que registrou 75,29; e Ivan Monteiro, que teve 73,82. O peruano Angelo Caro, com uma nota de 73,90, também está na corrida pelas medalhas. Marcelo Batista foi o único representante brasileiro que não avançou para a final.

No feminino, a espanhola Daniela Terol obteve a maior nota nas semifinais, com 78,00, superando a brasileira Isabelly Ávila, que registrou 62,62. Terol foi vice-campeã na etapa anterior do Pro Tour STU, realizada em Porto Alegre, onde foi superada por Rayssa Leal, que não está competindo na Suécia. As brasileiras buscando o título são Isabelly Ávila, Maria Almeida, que conseguiu 57,62, e Gabi Mazetto, com 54,39. Outras competidoras no evento incluem a holandesa Keet Oldenbeuving, com nota de 60,18, e a sueca Lucie Schoonheere, que teve 55,05.

As finais são uma oportunidade importante para os skatistas mostrarem seu talento em um cenário internacional e o Brasil continua a ser uma verdadeira potência no esporte.