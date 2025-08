alimentos para aproveitar e evitar desperdício

Presente em praticamente todos os rótulos, a data de validade é uma informação importante que nos ajuda a saber até quando um produto pode ser consumido sem riscos. Essa data indica o período em que o alimento ainda mantém suas características, como sabor, textura e valor nutritivo.

Mas, olha só: apesar de ser definida por testes laboratoriais, esse prazo nem sempre é confiável. Há empresas que, na ânsia de impulsionar as vendas, encurtam esse prazo.

Importante mencionar, como ressalta o empresário Dan Cluderay, fundador da marca Approved Foods, que a data de validade é uma sugestão, não uma sentença de morte para o produto. Em uma conversa com o portal The Independent, ele listou alguns alimentos que ainda podem ser consumidos com segurança, mesmo após a data de vencimento.

Batatas fritas

Dan explica que as batatas fritas congeladas têm aditivos que prolongam sua durabilidade. Entretanto, o sabor e a textura podem mudar um pouco, segundo alguns internautas. É bom ficar de olho!

Chocolate

O açúcar é um ótimo conservante natural. Por isso, o chocolate pode ser saboreado até 2 anos após o vencimento, desde que não tenha mofo ou cheiro esquisito. Um ótimo motivo para não jogar fora aquela barra esquecida no fundo da gaveta.

Ketchup

Esse molho tão amado pode durar até um ano além da data de validade, desde que guardado em um lugar fresco, como a geladeira. Isso significa que você pode continuar saboreando suas batatas fritas com ketchup mesmo após o vencimento.

Iogurte

Se a embalagem não estiver com a tampa "inchada" e o iogurte parecer normal, você pode consumi-lo entre 7 a 14 dias após a validade. Fique atento ao aspecto e ao cheiro para garantir uma boa experiência.

Leite

O leite de caixa passa por um processo que aumenta sua durabilidade. Se mantido fechado e refrigerado corretamente, ele pode ser consumido com segurança por até 5 dias após a data de validade. Um alívio para quem é fã de um bom café com leite!

Ovos

Por fim, a data de validade nos ovos se refere, geralmente, à qualidade ideal, não ao momento em que eles ficam impróprios. Se armazenados corretamente, eles podem durar mais algumas semanas. Portanto, não precisa se preocupar tanto com isso.

Essas informações ajudam a entender que, embora a data de validade seja importante, ela nem sempre é uma regra absoluta. Com um pouco de atenção, é possível aproveitar muitos alimentos além do prazo informado.