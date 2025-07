Stranger Things 5: primeiro pôster revela última aventura

Novo teaser de "Stranger Things" da quinta e última temporada será lançado amanhã

Os fãs de "Stranger Things" podem se preparar para novas emoções. Um teaser da quinta e última temporada da série será divulgado amanhã. Enquanto isso, um novo cartaz foi revelado, sugerindo as aventuras que aguardam os personagens em Hawkins, Indiana. Esse cartaz chega exatamente nove anos após a estreia da série, que aconteceu em 15 de julho de 2016.

Na nova temporada, o grupo de amigos enfrentará uma ameaça grave: Vecna, interpretado por Jamie Campbell Bower. Os episódios estão previstos para serem lançados ainda neste ano.

A história de "Stranger Things 5" se passa no outono de 1987. Segundo a sinopse oficial, Hawkins foi profundamente afetada pela abertura das Fendas. Os protagonistas estão unidos por um objetivo: encontrar e eliminar Vecna. No entanto, ele desapareceu, e suas intenções permanecem um mistério.

Para piorar a situação, o governo impôs uma quarentena militar na cidade e intensificou a busca pela jovem Eleven, forçando-a a se esconder novamente. À medida que se aproxima o aniversário do desaparecimento de Will, a tensão aumenta. Um confronto final se aproxima, trazendo uma escuridão mais poderosa e mortal do que tudo que o grupo já enfrentou. Para encerrar esse pesadelo, todos precisarão se unir uma última vez.

O elenco de "Stranger Things 5" conta com estrelas como Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), entre outros.

A temporada será lançada em volumes: o Volume 1, que inclui os episódios 1 a 4, estreia no dia 26 de novembro. O Volume 2, com os episódios 5 a 7, será apresentado no Natal, e o Episódio 8, que traz o final da série, será exibido na véspera do Ano Novo. Cada volume estará disponível a partir das 17h, horário do Pacífico.