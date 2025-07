Aluna é multada em quase mil reais ao dirigir Renault Kwid no Detran

Uma candidata à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) se envolveu em uma situação complicada no dia 15 de julho de 2025. Ela chegou dirigindo um Renault Kwid até o pátio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), em Taguatinga, para fazer a prova teórica necessária para obter a habilitação.

Após estacionar o carro e realizar o exame, a mulher tentou sair dirigindo. Neste momento, agentes de fiscalização a interceptaram e constataram que ela ainda não tinha a CNH válida, o que é considerado uma infração grave conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Multa e medidas administrativas do Detran-DF

Dirigir sem habilitação é uma infração gravíssima, prevista no artigo 162 do CTB. A candidata recebeu uma multa de R$ 880,41, que é três vezes o valor da multa básica, atualmente de R$ 293,47. Além disso, o carro dela foi retido até que um motorista habilitado pudesse buscá-lo.

O Detran-DF enfatizou em uma nota que dirigir sem CNH é um risco significativo para a segurança no trânsito. Essa infração pode ainda levar à abertura de um processo administrativo que pode suspender temporariamente a emissão da CNH, impedindo o candidato de avançar nas etapas do processo por até seis meses.

Direção sem habilitação e consequências para candidatos

Além das implicações imediatas, dirigir sem habilitação pode trazer uma série de complicações adicionais. O Detran-DF informa que flagrantes desse tipo ocorrem com frequência em dias de provas, quando muitos candidatos insistem em conduzir veículos antes de obter a autorização legal. A legislação é rigorosa para coibir práticas que possam comprometer a segurança nas ruas.

Reforço na fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal

A expectativa para conseguir a CNH muitas vezes leva os candidatos a adotarem comportamentos imprudentes. Especialistas em trânsito alertam que, além das penalidades legais, dirigir sem habilitação pode causar responsabilidade civil e criminal em caso de acidentes, o que pode agravar ainda mais a situação do infrator.

No Distrito Federal, o Detran registra centenas de autuações a cada ano, principalmente entre os jovens que ainda estão em processo de formação. A campanha educativa do Detran tem como foco sempre lembrar a importância de seguir todas as etapas necessárias antes de assumir a direção.

Medidas e orientações para candidatos à CNH

O Detran-DF informou que a fiscalização será intensificada nos próximos meses, especialmente nos dias de prova, para prevenir situações como a mencionada. Eles orientam que todos os candidatos à CNH se dirijam aos exames acompanhados por motoristas habilitados, caso optem por ir de carro.

A condução de veículos sem habilitação é um tema que continua gerando discussões entre especialistas e autoridades, principalmente com o aumento das infrações nos últimos anos. As punições estabelecidas buscam, acima de tudo, prevenir acidentes e proteger vidas nas estradas.