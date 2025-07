Steven Spielberg recusou a proposta de Jackie Chan para Jurassic Park

Jackie Chan Queria Participar de "Jurassic Park"

Nos anos 80 e 90, dois nomes se destacaram no cinema americano: Steven Spielberg e Jackie Chan. Spielberg foi o responsável por grandes sucessos em Hollywood, enquanto Chan começou a ganhar notoriedade na América do Norte, especialmente com o filme de ação e comédia "Rumble in the Bronx", lançado em 1995.

Em 1993, Spielberg teve um ano extraordinário como cineasta. Seu filme "Jurassic Park" se tornou a maior bilheteira da história, superando o recorde anterior de "E.T. – O Extraterrestre". Nesse mesmo ano, "A Lista de Schindler" estreou e foi aclamado pela crítica, rendendo a Spielberg dois prêmios Oscar, incluindo Melhor Diretor.

Enquanto isso, Jackie Chan estava começando a brilhar no mercado americano, e expressava seu desejo de trabalhar com grandes nomes do cinema, entre eles Spielberg. Chan se interessava fortemente por efeitos visuais e queria unir seu estilo de ação às técnicas de Hollywood.

A ideia de um filme "Jurassic Park" estrelado por Chan parecia promissora, mas nunca se concretizou. No início dos anos 2000, os dois se encontraram quando Chan foi escalado para o filme "The Tuxedo", produzido pela DreamWorks, empresa fundada por Spielberg. Durante uma entrevista, Chan relembrou com entusiasmo esse encontro: ele sempre quis conhecer Spielberg e George Lucas, que considera gênios. Ao se encontrar com Spielberg, Chan ficou feliz ao saber que o diretor era fã do seu trabalho.

Chan ficou tão impressionado com os dinossauros de "Jurassic Park" que chegou a sugerir uma participação sua em uma das sequências, com o desejo de "andar com os dinossauros" nas telonas. Porém, Spielberg não aceitou a ideia, afirmando que o público preferia ver Chan em seus próprios filmes de ação, que misturavam artes marciais e comédia.

Em 2025, o público teve a oportunidade de ver Jackie Chan e dinossauros juntos nas telonas. Chan retornou ao papel de Mr. Han no filme "Karate Kid: Legends", que estreou em maio, enquanto "Jurassic World Rebirth" também estava em exibição nos cinemas. Isso mostra que, mesmo após mais de 30 anos, os fãs podem ainda encontrar novas aventuras tanto com Jackie Chan quanto com os dinossauros na tela grande.