Baiano instala chuveiro elétrico na pia e gera alerta sobre riscos

Um vídeo que tem circulado bastante nas redes sociais mostra uma situação inusitada em Vitória da Conquista, uma das cidades mais frias da Bahia, onde um morador decidiu instalar um chuveiro elétrico no lugar da torneira da pia da cozinha. A ideia? Ter água quente durante o rigoroso inverno. Naquela semana, a cidade registrou apenas 13,7 °C, o que fez alguns moradores buscarem alternativas para enfrentar o frio. A cidade, conhecida como “Suíça Baiana”, definitivamente não tem um clima quente nesta época do ano.

No vídeo, que foi compartilhado pelo perfil da TV Band Bahia junto com a página Resenha VCA, o homem ensina como fez a adaptação. Ele contou que comprou uma resistência nova por apenas R$ 8 e usou alguns cabos e tubos improvisados para fazer a instalação. Ele brinca: “Agora, para lavar os pratos, eu tenho água inteiramente quente. Obrigado, Deus. MacGyver chegou em mim”. É uma solução criativa, e muitos se divertiram com o jeito inusitado de driblar o frio.

Entretanto, as reações nas redes sociais foram bem variadas. Enquanto algumas pessoas acharam a ideia genial, outras expressaram preocupações sérias. Muitos comentaram sobre os riscos de explosões e curtos-circuitos, com um internauta até dizendo que “MacGyver vai explodir o quarteirão com essa bomba elétrica”. É uma situação que realmente levanta questões sobre segurança.

Especialistas alertam sobre os riscos

A gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba, Rosy Menezes, fez um alerta importante: instalações improvisadas podem sobrecarregar a fiação e causar acidentes graves. Ela enfatiza que “a instalação inadequada do vídeo pode causar choque elétrico e sobrecarga na rede elétrica da residência. Nunca se deve adaptar um chuveiro elétrico como torneira”, destaca.

Rosy menciona ainda que os chuveiros devem ser conectados a circuitos com proteção, incluindo disjuntores e dispositivos de segurança. Isso é fundamental para prevenir curtos e incêndios. “Quando uma gambiarra dessas não suporta a carga elétrica, há risco real de incêndio”, completa. No mercado, há torneiras elétricas que possuem certificação necessária, oferecendo aquecimento de maneira segura e reduzindo riscos.

Vale mencionar que especialistas já haviam abordado a questão dos riscos de chuveiros antigos e instalações inadequadas, reforçando a importância de seguir normas técnicas e realizar manutenções regulares.

Frio intenso leva a soluções arriscadas

Atualmente, Vitória da Conquista enfrenta um dos invernos mais frios dos últimos anos, com temperaturas variando entre 14 °C e 27 °C nesta semana. Diante do frio intenso, muitos moradores estão buscando alternativas para se aquecer. No entanto, os profissionais da área recomendam que opções certificadas e instaladas corretamente são sempre mais seguras.

A situação da cidade destaca como as pessoas frequentemente recorrem a soluções improvisadas para amenizar as dificuldades cotidianas. Contudo, é essencial lembrar que, embora a criatividade seja admirável, a segurança deve ser sempre a prioridade ao lidar com eletricidade.