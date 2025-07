Stassi Schroeder quase interpretou papel de Brie Larson em The Bear

Na terceira temporada da série "The Bear", a personagem Francie Fak foi interpretada por Brie Larson, mas antes da escolha da atriz, a produção cogitou convidar uma ex-participante do reality show "Vanderpump Rules" para o papel. Abby Elliott, que interpreta Natalie na série, revelou em uma entrevista que ela e o criador da série, Chris Storer, discutiram a introdução de Francie desde a segunda temporada.

Eles inicialmente consideraram a possibilidade de escalar Stassi Schroeder, uma conhecida personalidade da série de reality. Durante uma visita ao Museu de História Natural de Los Angeles, Abby encontrou Stassi e ficou constrangida ao notar que seu filho estava tendo um acesso de raiva, enquanto o filho de Stassi se comportava bem. Chris brincou que a situação refletia a dinâmica entre as personagens Natalie e Francie.

Apesar das discussões, Stassi não participou da série e o público foi surpreendido ao ver Brie Larson assumir o papel. Abby expressou sua satisfação com a escolha, comentando que Brie é muito engraçada e que as duas rapidamente se conectaram. Embora o enredo revele um pouco sobre o conflito entre Natalie e Francie, a origem da rivalidade ainda permanece um mistério.

Abby também compartilhou que ela e Chris se inspiraram em um reality show que apresentava mulheres em um casamento, todas vestidas de formas semelhantes, para criar um contraste engraçado entre a estética fofa e a tensão dramática entre as personagens. Na sétima episódio, essa ideia foi trazida à vida, com ambas usando tiaras e vestidos em tons pastel.

A atriz destacou a ironia de um cenário tão adorável contrastando com uma história de fundo bastante sombria. Ela mencionou que o episódio a fez lembrar de filmes clássicos como "O Casamento do Meu Melhor Amigo" e "Uma Linda Mulher", que retratam o drama e a comédia típicos de casamentos. Para se preparar para a cena, ela revisitou uma sequência de "O Casamento do Meu Melhor Amigo", onde os conflitos surgem em um banheiro de estádio, um ambiente que também serve como um excelente pano de fundo para drama e humor.

Atualmente, "The Bear" pode ser assistido na plataforma Hulu.