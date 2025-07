Resultado da Quina 6764 de hoje, 3 de outubro

O sorteio do concurso número 6764 da Quina foi realizado na noite de quinta-feira, 3 de outubro, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal estava estimado em R$ 2,05 milhões.

Quem perdeu a transmissão ao vivo do sorteio, que ocorreu às 20h pela RedeTV!, pode assistir ao vídeo completo no YouTube ou no Facebook, nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal e da RedeTV!. Vale lembrar que as apostas para este concurso puderam ser feitas até as 19h do mesmo dia, seja em lotéricas, pelo site ou pelo aplicativo das Loterias Caixa. O valor mínimo para uma aposta simples, que consiste em escolher cinco números, é de R$ 2,50.

Os números sorteados no concurso 6764 foram: 04, 31, 39, 50 e 60. Não houve ganhadores que acertaram todas as cinco dezenas. No entanto, 33 apostadores conseguiram acertar quatro números, cada um deles recebendo R$ 10.184,64. Além disso, 2.679 pessoas acertaram três números e levarão R$ 119,48. Por fim, 69.766 apostadores conseguiram acertar dois números e receberão R$ 4,58.

Recentemente, foram realizados outros sorteios da Quina. Os números dos últimos dez concursos foram:

– Quina 6763 (02/10/2025): 20, 42, 44, 58, 74

– Quina 6762 (01/10/2025): 02, 39, 41, 58, 76

– Quina 6761 (29/09/2025): 22, 44, 45, 59, 73

– Quina 6760 (28/09/2025): 12, 19, 20, 34, 35

– Quina 6759 (18/09/2025): 16, 20, 23, 27, 73

– Quina 6758 (17/09/2025): 20, 28, 42, 56, 75

– Quina 6757 (16/09/2025): 08, 37, 54, 62, 72

– Quina 6756 (14/09/2025): 34, 39, 54, 60, 77

– Quina 6755 (13/09/2025): 16, 23, 46, 51, 67

– Quina 6754 (12/09/2025): 04, 26, 59, 68, 80

O próximo sorteio da Quina, concurso 6765, está agendado para esta sexta-feira, 4 de outubro de 2025, com um prêmio estimado em R$ 4,5 milhões.