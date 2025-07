Spin-off de Yellowstone com Helen Mirren chega ao Netflix

Estreia de "1923" traz grandes nomes da atuação e uma nova narrativa familiar

A série "1923", um spin-off de Yellowstone, está disponível para streaming a partir de hoje (9 de julho). Com a atuação de estrelas como Helen Mirren e Harrison Ford, que interpretam os personagens Cara e Jacob Dutton, a produção promete envolver os espectadores em uma nova fase da dramática saga da família Dutton.

A segunda temporada de "1923" já foi exibida, enquanto o futuro de uma possível terceira temporada ainda é incerto. Portanto, este é um bom momento para quem ainda não conferiu a série se familiarizar com a história. “1923” se ambienta em um período histórico desafiador, onde os Duttons enfrentam crises como a Grande Depressão, a seca e a Lei Seca nos Estados Unidos. Essas questões sociais e econômicas proporcionam um pano de fundo dramático rico e pertinente.

Além do elenco notável, a série é elogiada pela capacidade de seu criador, Taylor Sheridan, de transmitir emoções profundas. Muitos críticos destacam a habilidade de Sheridan em contar histórias que tocam o coração do público, através de narrativas que são ao mesmo tempo poéticas e diretas.

Para quem deseja mergulhar no universo criado por Sheridan, o streaming oferece uma variedade de opções. Além da primeira temporada de "1923", também está disponível "1883", que é considerado um dos grandes sucessos do escritor e serve como prequel de "Yellowstone". Os fãs da série também podem aproveitar as quatro primeiras temporadas de "Yellowstone", que se concentra na complexa vida da família Dutton e suas lutas por poder e sobrevivência.

Recentemente, o ator Luke Grimes, que interpreta Kayce Dutton, comentou sobre a expectativa para um novo spin-off focado em seu personagem, revelando que está animado para trazer de volta os rostos conhecidos e continuar essa jornada após oito anos no papel. Para ele, o personagem se tornou uma parte importante de sua vida, comparando-o a um membro da família.

A primeira temporada de "1923" já pode ser assistida na Netflix e no Paramount+. Essa é uma oportunidade para os fãs de drama e faroeste explorarem essa narrativa cativante e repleta de desafios.

