Cinema adulto: novidades e análises do setor

César Ribeiro, personagem de Cauã Reymond na novela Vale Tudo, se aventurará no mundo dos conteúdos adultos. O ator revelou que já foram gravadas as cenas em que seu personagem se envolve com esse tema polêmico, mas com um toque de humor.

O projeto de fazer filmes para adultos será proposto por Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos. O caráter ousado da história trará César e Olavo, personagem de Ricardo Teodoro, como protagonistas nesse novo desafio. Em uma entrevista, Cauã confirmou que as cenas já estão gravadas e ressaltou que a abordagem da situação será divertida. "Não será fácil para o César se desinibir. O Olavo será o diretor dos nossos filmes adultos, e ele [César] vai passar por algumas dificuldades nesse processo", comentou o ator, lembrando que Fátima está sempre buscando formas de levantar dinheiro extra.

Um novo conflito se aproxima na trama. Em um dos próximos episódios, que será o 100º da novela, César e Fátima podem ser descobertos pelo verdadeiro marido dela, Afonso, interpretado por Humberto Carrão. O enredo se intensifica quando César e Fátima, envolvidos em um acidente de carro, quase são flagrados juntos.

O acidente acontecerá quando o motorista do carro onde César está colidir com o veículo de Afonso. O bilionário, já irritado, se aproximará e quase vê sua esposa com o amante. No momento da colisão, Fátima se esconderá no banco traseiro, enquanto César tentará manter a calma. O motorista do aplicativo, responsável pela colisão, tentará justificar a situação, mas não será fácil evitar a fúria de Afonso.

"Você não viu a seta, não?", questionará Afonso, em tom de irritação. O motorista tenta explicar que a distração foi causada pelos "passageiros", referindo-se a César e Fátima. César, por sua vez, tentará assumir a responsabilidade para desviar a atenção do marido. "Deixa comigo que eu resolvo isso”, dirá ele, bem nervoso, enquanto Fátima se esconde. Afonso, por sua vez, apenas registrará o acidente, sem perceber que sua mulher está atrás dele, tentando permanecer fora de vista.

Vale Tudo é uma novela clássica da televisão brasileira, originalmente exibida em 1988, e que retorna agora em comemoração aos 60 anos da Globo. A nova versão é atualizada pela autora Manuela Dias e dirigida por Paulo Silvestrini. A trama original conquistou o público e é lembrada como um dos grandes sucessos da teledramaturgia nacional.