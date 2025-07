Sp. Ameliano e Atlético Tembetary duelam na última rodada da 1ª fase

Hoje, o Sportivo Ameliano recebe o A. Tembetary na abertura do Campeonato Clausura. A partida será realizada no Estádio Ameliano, localizado em Villeta, e tem início previsto para as 18h30, pelo horário da Argentina.

Nas últimas confrontos entre as duas equipes nesta temporada, não houve empates. Cada time venceu uma partida. O último encontro ocorreu no dia 26 de maio, durante o Torneio Apertura 2025, em que o Sportivo Ameliano saiu vitorioso, marcando 2 a 0 contra o A. Tembetary.

A arbitragem da partida ficará a cargo de Aldo Quiñónez.