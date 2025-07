Astronauta da NASA confessa ter esquecido como andar após missão

O espaço é uma maravilha, mas também pode ser desafiador. A astronauta Suni Williams, da Nasa, compartilhou suas experiências de oito meses em órbita, em uma videoconferência com jornalistas. Desde junho de 2024, ela está na Estação Espacial Internacional (ISS) junto com seu colega Barry Wilmore. O que era para ser uma missão de apenas uma semana acabou se estendendo devido a imprevistos. Apesar das dificuldades, Suni e Barry mantiveram a confiança, e a SpaceX, de Elon Musk, planejou resgatar a dupla no final de março de 2025.

Isolamento no espaço

Mesmo enfrentando contratempos, Williams e Wilmore afirmaram que estão bem e têm suprimentos suficientes. No entanto, o isolamento prolongado trouxe efeitos físicos visíveis. Suni, aos 58 anos, tem uma carreira impressionante na aviação e na exploração espacial. Barry, com 61 anos, também possui uma extensa bagagem científica e militar, somando quase 200 dias no espaço. Vale lembrar que eles não são os recordistas em tempo de órbita: esse título pertence ao russo Valeri Polyakov, que passou incríveis 437 dias consecutivos no espaço.

As missões prolongadas revelam riscos e exigem uma enorme resiliência dos astronautas. A ausência de gravidade, por exemplo, pode afetar a musculatura e a densidade óssea, dificultando o equilíbrio. Além disso, o preparo psicológico é fundamental, já que o confinamento pode impactar a saúde mental. Durante sua jornada, Suni e Barry também enfrentaram alguns vazamentos e falhas no sistema de propulsão, o que levou a Nasa a adotar uma abordagem mais cautelosa. A responsabilidade pela segurança da missão recaiu sobre a SpaceX.

Para garantir o bem-estar dos astronautas, medidas de segurança estão sendo constantemente reforçadas. As missões espaciais atuais, como a de Williams e Wilmore, revelam que imprevistos podem acontecer, mas a prioridade na exploração do espaço é sempre a saúde e a segurança da tripulação.