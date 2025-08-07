Notícias

Lindsay Lohan volta em 'Sexta-Feira Muito Louca' em 2025

Lindsay Lohan participa da estreia do filme "Uma Sexta Feira Mais Louca Ainda", em Los Angeles

Lindsay Lohan Retorna aos Cinemas com Nova Produção da Disney

Na quinta-feira, 7, a atriz Lindsay Lohan, famosa por suas madeixas ruivas e por papéis em comédias românticas nos anos 2000, volta às telonas em um novo filme da Disney. Ela retoma o papel de Anna em "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda", uma sequência do clássico "Sexta-Feira Muito Louca", lançado em 2003, que a ajudou a se tornar uma estrela.

Lindsay Lohan começou sua carreira no cinema com apenas 17 anos, em "Sexta-Feira Muito Louca", um filme que a consolidou como uma das atrizes adolescentes mais queridas da época. Antes disso, ela já havia marcado presença na Disney, interpretando as gêmeas em "Operação Cupido", lançado em 1998.

Nascida em Nova York, Lindsay é a mais velha de quatro irmãs e filha de Michael e Dina Lohan. Sua vida familiar tem sido tumultuada, especialmente com questões legais envolvendo seu pai, que já foi preso por diversas infrações, incluindo uma recente acusação de agressão.

A popularidade de Lindsay no Brasil cresceu consideravelmente após o sucesso de "Meninas Malvadas" em 2004, onde interpretou a ingênua Cady Heron, que tenta se encaixar no grupo de patricinhas liderado por Regina George, papel interpretado por Rachel McAdams. O filme se destacou tanto que ganhou uma versão musical, tanto no cinema quanto nos palcos.

Dados de buscas mostram que o interesse do público por Lindsay atingiu pico também com a comédia "Confissões de uma Adolescente em Crise" (2004), em que ela foi a protagonista. Na época, ela lançou seu primeiro álbum, "Speak", que apresentou um estilo semelhante ao da pop star Britney Spears, mas sua carreira musical não teve o mesmo sucesso que seus filmes.

Em 2005, retornou à Disney com "Herbie – Meu Fusca Turbinado", e logo depois, estrelou "Sorte no Amor", ambos contribuindo para sua imagem de estrela juvenil. Contudo, sua carreira começou a enfrentar dificuldades em 2007, quando ela teve problemas com a lei, incluindo prisões por dirigir embriagada e por posse de drogas. Esses episódios levaram a situações de reabilitação e uso de monitoramento.

Após diversas tentativas de voltar ao estrelato, Lindsay fez uma aparição de destaque em 2022, quando estrelou a comédia romântica da Netflix "Uma Quedinha de Natal", reacendendo o interesse do público. Desde então, as buscas por informações sobre sua vida pessoal e aparência aumentaram, com especulações sobre possíveis procedimentos estéticos.

Em uma recente entrevista, Lindsay comentou sobre cirurgia plástica, afirmando que não teria tempo para realizar um procedimento e se recuperar enquanto vive sob os holofotes. Atualmente, a atriz está casada com o banqueiro Bader Shammas e tem um filho de 2 anos. Eles residem em Dubai, longe das pressões de Hollywood.

Em suas declarações, Lindsay expressou como é viver de forma mais tranquila nos Emirados Árabes Unidos. "Eu vivo uma vida muito normal", disse, ressaltando a segurança que sente longe da atenção constante da mídia.

