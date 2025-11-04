Sobrenomes mais comuns do Brasil e suas origens segundo o IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) trouxe novidades nesta terça-feira (4) ao divulgar a lista oficial dos sobrenomes mais comuns no Brasil.

No topo dessa lista, temos Silva, que é nada menos que o sobrenome de 34 milhões de brasileiros, o que representa cerca de 17% da população. Logo em seguida vem Santos, com 21,4 milhões de registros, ou seja, 10,5% da população.

Essa pesquisa permite que qualquer pessoa verifique a posição do seu sobrenome e ainda dá detalhes sobre como e onde esses nomes estão espalhados pelo país.

O que o novo ranking mostra

Conforme o IBGE, o sobrenome Silva é extremamente popular e está presente em todas as regiões do Brasil. Ele vem do latim, significando “selva” ou “floresta”. Isso mostra que muitas famílias escolheram esse nome pela associação com áreas de vegetação densa e pela tradição portuguesa, que ajudou a espalhar esse sobrenome.

Santos, que ficou em segundo lugar, é uma forma encurtada de “Todos os Santos”. Esse sobrenome se tornou popular para identificar pessoas nascidas no 1º de novembro, o Dia de Todos os Santos, especialmente entre aqueles que se converteram ao cristianismo ao longo da história.

O restante dos sobrenomes mais comuns no Brasil também possui raízes fortemente aristocráticas e ibéricas. Oliveira aparece em terceiro lugar, com cerca de 11,7 milhões de registros. Na sequência, temos Souza (9,2 milhões) e Pereira (6,9 milhões), que completam as cinco primeiras posições.

Outros sobrenomes que figuram entre os dez mais frequentes são Ferreira (6,2 milhões), Lima (6,1 milhões), Alves (5,8 milhões), Rodrigues (5,4 milhões) e Costa (4,9 milhões).

Origens dos 10 mais frequentes

A história dos sobrenomes no Brasil é bastante rica, com um retrato das migrações portuguesas, processos de conversão religiosa e referências a ofícios e locações. Veja um resumo das origens mais conhecidas dos dez primeiros sobrenomes:

Silva : Tem origem latina que remete a florestas e se tornou muito comum na Península Ibérica, refletindo a herança colonial.

Santos : Vem da expressão “Todos os Santos”, sendo frequentemente atribuído a pessoas nascidas no dia dedicado a essas figuras religiosas.

Oliveira : Está ligado à árvore oliveira, comum em regiões conectadas à extração de azeite.

Souza : Sobrenome de origem toponímica que se conecta ao rio Sousa, em Portugal. A grafia “Souza” se tornou popular no Brasil.

Pereira : Relaciona-se com a árvore pereira, expandindo-se com a colonização e registros religiosos.

Ferreira : Deriva do ofício de ferreiro ou de lugares com esse nome, comum na época colonial.

Lima : Pode ter origem geográfica do rio Lima ou ser relacionado à ferramenta “lima”, usada em ofícios.

Alves : Um sobrenome patronímico que significa “filho de Álvaro”, característico da tradição ibérica.

Rodrigues : Indica “filho de Rodrigo”, um nome muito popular na Idade Média.

Costa: Tem origem geográfica, referindo-se à faixa litorânea, comum na história da colonização portuguesa.

Frequência e distribuição dos nomes

O IBGE mostra como cada sobrenome está distribuído pelo Brasil. Aqui está a tabela com os dez sobrenomes mais comuns entre os brasileiros:

Posição Sobrenome Número de brasileiros 1º Silva 34.030.104 2º Santos 21.367.475 3º Oliveira 11.708.947 4º Souza 9.197.158 5º Pereira 6.888.212 6º Ferreira 6.226.228 7º Lima 6.094.630 8º Alves 5.756.825 9º Rodrigues 5.428.540 10º Costa 4.861.083

No geral, Silva lidera isoladamente com mais de 34 milhões de registros. Depois, temos Santos com mais de 21 milhões e Oliveira com cerca de 11 milhões.

A lista não para por aí: vem Souza (9 milhões), Pereira (6,8 milhões), até Ferreira (6,2 milhões) e Lima (6 milhões). Outros sobrenomes como Alves, Rodrigues e Costa também têm presenças significativas.

Em um panorama mais amplo, o sobrenome Sousa figura com 4,8 milhões, seguido por Gomes, Nascimento, Araújo, Ribeiro, e Almeida. O sobrenome Jesus aparece com 2,8 milhões e é rodeado por outros sobrenomes tradicionais.

As variações de grafia, como entre Sousa e Souza, mostram as adaptações linguísticas que ocorreram ao longo do tempo e como as famílias preferiram simplificar determinados nomes ao longo das gerações.

Por que esses sobrenomes são tão comuns

O predomínio desses sobrenomes no Brasil se deve a uma combinação de fatores históricos, como a colonização portuguesa, a padronização dos registros civis e a influência de práticas religiosas. Os sobrenomes toponímicos, como Oliveira e Pereira, ajudam a identificar locais ou elementos naturais, enquanto os sobrenomes patronímicos, como Rodrigues e Alves, marcam a filiação familiar.

Além disso, a história de conversões religiosas, especialmente no período católico, destaca a popularidade de sobrenomes como Santos e Jesus. A adesão a sobrenomes amplamente usados, como Silva, cresceu com o aumento populacional e a necessidade de organizar registros civis e paroquiais.

Como consultar o próprio sobrenome

Se você ficou curioso sobre seu sobrenome, o IBGE oferece uma ferramenta online que possibilita buscar a frequência e a distribuição de nomes e sobrenomes. Assim, dá para ver a sua posição no ranking e ainda conferir informações por estado. O melhor de tudo? A consulta é gratuita! Essa é uma ótima maneira de entender mais sobre a sua linhagem e as tendências regionais de forma rápida e fácil.