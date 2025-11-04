Notícias

IBGE divulga ranking dos nomes e sobrenomes mais populares do Brasil

Folhas impressas com os nomes e sobrenomes mais comuns do Brasil, incluindo Silva, Santos, Oliveira, Maria e José, conforme o Censo 2022 do IBGE.
Levantamento do IBGE revela que “Silva” é o sobrenome mais frequente no Brasil, seguido por Santos e Oliveira, enquanto Maria e José lideram entre os nomes próprios.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tornou público, em 4 de novembro de 2025, os dados atualizados sobre os nomes e sobrenomes mais comuns no Brasil, baseando-se no Censo Demográfico 2022. Uma novidade bem interessante dessa edição é a inclusão de informações detalhadas sobre sobrenomes. E, adivinha só? O sobrenome Silva continua reinando absoluto, presente em 16,76% da população, o que significa que mais de 34 milhões de pessoas compartilham esse sobrenome. E os nomes Maria e José? Eles continuam firmes e fortes no topo da lista dos mais associados ao povo brasileiro, uma tradição que se revela desde 2010.

Hegemonia dos nomes próprios

O IBGE traz novidades também na categoria de nomes próprios. O nome Maria é, sem dúvida, o mais queridinho entre as mulheres, com um total impressionante de 12.224.470 registros. Já entre os homens, José ocupa a primeira posição, com 5.141.822 ocorrências. Outros nomes femininos que estão sempre por aí são Ana e Francisca, enquanto João e Antônio seguem sendo escolhas frequentes entre os meninos. Mesmo com a diversidade crescente de nomes, que já passa de 140 mil variações, muitas tradições ainda se mantêm, celebrando a rica herança cultural e religiosa do Brasil.

Top 10 nomes femininos mais usados no Brasil

Agora vamos aos detalhes dos nomes! Aqui está a lista dos dez nomes femininos mais comuns no país:

  1. Maria: 12.224.470 pessoas
  2. Ana: 3.929.951
  3. Francisca: 661.562
  4. Júlia: 646.299
  5. Antônia: 552.951
  6. Juliana: 536.687
  7. Adriana: 533.801
  8. Fernanda: 520.705
  9. Márcia: 520.013
  10. Patrícia: 499.140

Top 10 nomes masculinos mais usados no Brasil

E a lista dos meninos não fica atrás. Os dez nomes masculinos mais populares são:

  1. José: 5.141.822 pessoas
  2. João: 3.410.873
  3. Antônio: 2.231.019
  4. Francisco: 1.659.196
  5. Pedro: 1.613.671
  6. Carlos: 1.468.116
  7. Lucas: 1.332.182
  8. Luiz: 1.328.252
  9. Paulo: 1.326.222
  10. Gabriel: 1.201.030

Sobrenomes mais frequentes no país

Uma das maiores novidades dessa pesquisa foi o levantamento dos sobrenomes mais populares. O resultado é bem interessante e mostra a presença de famílias tradicionais no Brasil. O Silva, além de ser o mais frequente, é seguido de perto por Santos e Oliveira. Veja a lista dos dez sobrenomes mais comuns conforme o Censo 2022:

  1. Silva: 34.030.104 pessoas
  2. Santos: 21.367.475
  3. Oliveira: 11.708.947
  4. Souza: 9.197.158
  5. Pereira: 6.888.212
  6. Ferreira: 6.226.228
  7. Lima: 6.094.630
  8. Alves: 5.756.825
  9. Rodrigues: 5.426.540
  10. Costa: 4.861.083

Impacto e relevância cultural dos dados

Esses dados do Censo 2022 ajudam a revelar mais sobre a identidade cultural e social do Brasil. Nomes e sobrenomes são reflexos de nossa história e da formação do nosso povo. A presença contínua de nomes como Maria e José reforça a influência da tradição cristã e portuguesa sobre a nossa cultura. E a popularidade do sobrenome Silva mostra como a miscigenação e a continuidade familiar são fatos que atravessam gerações. Assim, entendemos como a cultura brasileira se transforma, mas sem deixar suas raízes para trás.

