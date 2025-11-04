IBGE divulga ranking dos nomes e sobrenomes mais populares do Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tornou público, em 4 de novembro de 2025, os dados atualizados sobre os nomes e sobrenomes mais comuns no Brasil, baseando-se no Censo Demográfico 2022. Uma novidade bem interessante dessa edição é a inclusão de informações detalhadas sobre sobrenomes. E, adivinha só? O sobrenome Silva continua reinando absoluto, presente em 16,76% da população, o que significa que mais de 34 milhões de pessoas compartilham esse sobrenome. E os nomes Maria e José? Eles continuam firmes e fortes no topo da lista dos mais associados ao povo brasileiro, uma tradição que se revela desde 2010.
Hegemonia dos nomes próprios
O IBGE traz novidades também na categoria de nomes próprios. O nome Maria é, sem dúvida, o mais queridinho entre as mulheres, com um total impressionante de 12.224.470 registros. Já entre os homens, José ocupa a primeira posição, com 5.141.822 ocorrências. Outros nomes femininos que estão sempre por aí são Ana e Francisca, enquanto João e Antônio seguem sendo escolhas frequentes entre os meninos. Mesmo com a diversidade crescente de nomes, que já passa de 140 mil variações, muitas tradições ainda se mantêm, celebrando a rica herança cultural e religiosa do Brasil.
Top 10 nomes femininos mais usados no Brasil
Agora vamos aos detalhes dos nomes! Aqui está a lista dos dez nomes femininos mais comuns no país:
- Maria: 12.224.470 pessoas
- Ana: 3.929.951
- Francisca: 661.562
- Júlia: 646.299
- Antônia: 552.951
- Juliana: 536.687
- Adriana: 533.801
- Fernanda: 520.705
- Márcia: 520.013
- Patrícia: 499.140
Top 10 nomes masculinos mais usados no Brasil
E a lista dos meninos não fica atrás. Os dez nomes masculinos mais populares são:
- José: 5.141.822 pessoas
- João: 3.410.873
- Antônio: 2.231.019
- Francisco: 1.659.196
- Pedro: 1.613.671
- Carlos: 1.468.116
- Lucas: 1.332.182
- Luiz: 1.328.252
- Paulo: 1.326.222
- Gabriel: 1.201.030
Sobrenomes mais frequentes no país
Uma das maiores novidades dessa pesquisa foi o levantamento dos sobrenomes mais populares. O resultado é bem interessante e mostra a presença de famílias tradicionais no Brasil. O Silva, além de ser o mais frequente, é seguido de perto por Santos e Oliveira. Veja a lista dos dez sobrenomes mais comuns conforme o Censo 2022:
- Silva: 34.030.104 pessoas
- Santos: 21.367.475
- Oliveira: 11.708.947
- Souza: 9.197.158
- Pereira: 6.888.212
- Ferreira: 6.226.228
- Lima: 6.094.630
- Alves: 5.756.825
- Rodrigues: 5.426.540
- Costa: 4.861.083
Impacto e relevância cultural dos dados
Esses dados do Censo 2022 ajudam a revelar mais sobre a identidade cultural e social do Brasil. Nomes e sobrenomes são reflexos de nossa história e da formação do nosso povo. A presença contínua de nomes como Maria e José reforça a influência da tradição cristã e portuguesa sobre a nossa cultura. E a popularidade do sobrenome Silva mostra como a miscigenação e a continuidade familiar são fatos que atravessam gerações. Assim, entendemos como a cultura brasileira se transforma, mas sem deixar suas raízes para trás.